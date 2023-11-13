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追求豐臀？ 泰勒絲怕輸給男友舊愛

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲被八卦刊物稱因為自覺身材線條不夠噴火，怕男友很快變心。（取材自IMDb）
泰勒絲被八卦刊物稱因為自覺身材線條不夠噴火，怕男友很快變心。（取材自IMDb）

紅透半邊天的泰勒絲（Taylor Swift），近日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行三場演唱會，已經順利完成兩場，她的男友—美式足球堪薩斯城酋長隊邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）也在第二場演出舉行前趕到，被發現不但和泰勒絲的父親一起去看她的表演，在三小時的演唱會結束後，她一走到後台就跟她擁抱、熱吻，還沒走出場外的觀眾馬上用手機拍下畫面，引起熱烈討論。

泰勒絲知道男友在台下觀看，還把歌曲「Karma」的歌詞改成「Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me」，把男友所屬的球隊名稱放進去，意指「Karma是堪薩斯城酋長隊的那個男人，他會為了我回家」，高調秀恩愛。

崔維斯凱爾西與泰勒絲的戀曲，堪稱今年秋天備受歐美矚目的大事，橫跨演藝圈和體育界，之前大都是泰勒絲陪著崔維斯凱爾西的爸媽或是號召一堆演藝圈好友去看他比賽為他打氣，現在她開始跑「時代」巡迴演唱會的非美國地區行程，就變成他有空去找她會合，享受甜蜜的時光。

儘管從畫面上看來，泰勒絲與崔維斯凱爾西的戀愛熱度還是火燙燙，但專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」卻稱泰勒絲心裡不安全感很強烈，因為崔維斯凱爾西向來喜歡的都是身材火辣的性感女郎，過去好幾任舊愛都是這一類型，讓她覺得自己的身材曲線還有很大的變化空間，尤其是臀部應該要再豐滿一些。

「國家詢問報」指她找遍各種要讓臀部更翹挺的方法，不惜為了崔維斯改變，就怕兩人的戀情只會像曇花一現。對此，她當然完全不會回應。

泰勒絲與崔維斯凱爾西被拍到在她演唱會結束後擁抱、熱吻。（取材自Instagram...
泰勒絲與崔維斯凱爾西被拍到在她演唱會結束後擁抱、熱吻。（取材自Instagram）

泰勒絲 足球 八卦

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