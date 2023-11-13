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選總統？ 巨石強森沒把話說死

記者蘇詠智／綜合報導
巨石強森再次成為「藝人參選美國總統」的熱門焦點。（路透資料照片）
巨石強森再次成為「藝人參選美國總統」的熱門焦點。（路透資料照片）

自從1980年代的雷根之後，美國已有30多年沒有藝人出身的總統，從奧地利到好萊塢發展相當成功的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），曾經態度積極，卻因為出生時不屬美國公民、不符憲法規定而失去資格，近年來各方力拱巨石強森（Dwayne Johnson）參選，他自己的態度始終游移，似乎沒有很強烈的意願，卻也沒把話說死。

巨石強森曾是職業摔角紅星，轉進影壇後慢慢爬到一線天王的位置，大都扮演正派英雄，因而在民眾之間支持度頗高，近日他接受名嘴崔佛諾亞（Trevor Noah）的podcast節目訪問，崔佛透露在前年曾經有民調顯示46%的美國成年選民會挺他當總統候選人，他也自曝去年底各大黨派先後來徵詢他參選的意願，讓他覺得「相當超現實」。

不同於阿諾史瓦辛格在電影圈成了動作天王之後，就有計畫的轉進政壇，打算循雷根的模式入主白宮，巨石強森坦言自己從來沒有把政壇當做未來發展的領域，也講明了不喜歡關於政治的很多部分，特別是從政如果會瓜分陪伴幾個小女兒的時間，那當然會打消他的意願，然而他畢竟懂得在公眾領域的生存之道，絕對不會排除一切的可能性。

隨著巨石強森的人氣一路走高，他愈來愈常被問到關於「參與政治」的問題，讓他好好思考了一番，表示：「如果人們真的想要我出來選，那我當然會考慮。」可是他在影壇的行情還很夯，似乎不會馬上換跑道。

巨石強森 白宮 民調

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