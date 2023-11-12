影后床戲尺度大不同 艾瑪史東露三點 娜塔莉秀表情

艾瑪史東在「可憐的東西」有驚人尺度的演出。（取材自IMDb）

美國演員工會罷工 結束後，所有爭取明年奧斯卡入圍 的造勢活動，終於可以讓主角們參與，相關話題熱度大提升。被視為有望爭取小金人的人選中，很巧合包括一些過去的得主，將以新片再拚第2座獎，包括「可憐的東西」（Poor Things）艾瑪史東（Emma Stone）與「五月的你，十二月的她」（May December）娜塔莉波曼（Natalie Portman）。她們在片中都有性愛場面的演出，但尺度卻大有差異。

艾瑪史東在「可憐的東西」飾演熱中肉慾滿足的人造人，一度在巴黎擔任娼妓，和各色男子袒裎交歡，不只有好幾幕的正面露三點畫面，全裸、劇烈動作床戲也有不少，堪稱她從影最大尺度。過去她曾在該片導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的前作「真寵」（The Favourite）中露出一邊乳房，當時也是她前所未有的大膽表現，再度攜手，她更放膽去演，完全沒有討價還價，給人相當深的印象，目前被視為打進影后入圍名單最強大的人選之一。

在「五月的你，十二月的她」之中，娜塔莉波曼飾演的知名女星，為了要在新片裡扮演和13歲男孩發生畸戀還為此懷孕、入獄的成年女子，特地到當事人家中參觀訪問，事隔多年，女子已經出獄，也和年輕的情人結婚、共組家庭，然而女星的到來，又把過去一堆傷疤和祕密挖開，女星竟然和那位男性發生肉體關係，差點要導致更失控的結果。