李奧納多「爭寵」落敗？不想再搭檔狄尼洛

李奧納多狄卡皮歐（左起）傳因拍「花月殺手」被馬丁史柯西斯、勞勃狄尼洛聯合排擠。（路透資料照片）

美國大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）最新執導電影「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）正在全球各地上映中，雖然票房表現並未如商業動作巨片那麼凌厲，影評人卻給予好評，也預言有厚望角逐明年奧斯卡 金像獎。他找了兩大愛將李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）扮演片中的狠心甥舅，為了財富謀害親家，戲裡李奧納多對勞勃幾乎言聽計從、不太敢反抗，戲外卻驚爆李奧納多認為馬丁偏心自己的老朋友勞勃，拍「花月殺手」受了一肚子氣，以後不想再跟勞勃狄尼洛合作。

馬丁史柯西斯是出了名的愛用老班底，尤其昔日和勞勃狄尼洛一起拍了「計程車司機」（Taxi Driver）、「蠻牛」（Raging Bull）、「四海好傢伙」（Goodfellas）等經典，就連跟勞勃同時期的另一位演技派天王艾爾帕西諾（Al Pacino），都是直到4年前的「愛爾蘭人」（The Irishman）才第一次攜手，之前的30多年都寧可一直找勞勃。

至於馬丁近20年的愛將則是李奧納多狄卡皮歐，幾乎是他的「御用男主角」，極少數情況他主導的電影才不是由李奧納多主演；而這次「花月殺手」湊齊了兩代馬丁的愛將，結果卻搞得很不愉快？

據專門報導明星與名流八卦 的「國家詢問報」，李奧納多自認為在片場被馬丁與勞勃排擠，過去他拍馬丁的電影，一向是被捧在手掌心上的寵兒，想不到這次碰到勞勃，馬丁的心都偏到勞勃那裡去，讓他嘗到被冷落的滋味。

「國家詢問報」更稱，每當李奧納多與勞勃有意見衝突，馬丁一定和勞勃連成一氣，讓李奧納多更恨在心裡。馬丁甚至在訪問中表示，李奧納多拍片很喜歡聊一些即興演出的想法，常常變來變去，形容他「根本沒完沒了，永無止盡，不會結束。」偏偏勞勃是聊一下就停止這種話題的人，李奧納多讓他們兩老覺得很煩。