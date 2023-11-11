爭寵落敗？李奧納多狄卡皮歐不想再跟勞勃狄尼洛合作

李奧納多狄卡皮歐（左起）傳因拍「花月殺手」被馬丁史柯西斯、勞勃狄尼洛聯合排擠。（路透資料照片）

美國大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）最新執導電影「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）正在全球各地上映中，雖然票房表現並未如商業動作巨片那麼凌厲，影評人卻給予好評，也預言有厚望角逐明年奧斯卡 金像獎。他找了兩大愛將李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）扮演片中的狠心甥舅，為了財富謀害親家，戲裡李奧納多狄卡皮歐對勞勃狄尼洛幾乎言聽計從、不太敢反抗，戲外卻驚爆李奧納多狄卡皮歐認為馬丁史柯西斯偏心自己的老朋友勞勃狄尼洛，拍「花月殺手」受了一肚子氣，以後不想再跟勞勃狄尼洛合作。

馬丁史柯西斯是出了名的愛用老班底，尤其昔日和勞勃狄尼洛一起拍了「計程車司機」（Taxi Driver）、「蠻牛」（Raging Bull）、「四海好傢伙」（Goodfellas）等經典，就連跟勞勃狄尼洛同時期的另一位演技派天王艾爾帕西諾（Al Pacino），都是直到4年前的「愛爾蘭人」（The Irishman）才第一次攜手，之前的30多年都寧可一直找勞勃狄尼洛。至於最近20年馬丁史柯西斯的愛將則是李奧納多狄卡皮歐，幾乎是他的「御用男主角」，極少數情況他的電影才不是由李奧納多狄卡皮歐主演，而這次「花月殺手」湊齊了兩代馬丁史柯西斯的愛將，結果卻搞得很不愉快？

據專門報導明星與名流八卦 的「國家詢問報」，李奧納多狄卡皮歐自認為在片場被馬丁史柯西斯與勞勃狄尼洛排擠，過去他拍馬丁史柯西斯的電影，一向是被捧在手掌心上的寵兒，想不到這次碰到勞勃狄尼洛，馬丁史柯西斯的心都偏到勞勃狄尼洛那裡去，終於讓他嘗到被冷落的滋味，這讓向來被各方吹捧上天的他，哪能受得了？

「國家詢問報」更稱，每當李奧納多狄卡皮歐與勞勃狄尼洛有意見衝突，馬丁史柯西斯一定和勞勃狄尼洛連成一氣，讓李奧納狄卡皮歐多更恨在心裡。馬丁史柯西斯甚至在訪問中表示，李奧納多狄卡皮歐拍片很喜歡一直聊一些即興演出的想法，常常變來變去，形容：「根本就是沒完沒了，永無止盡，不會結束。」偏偏勞勃是聊一下就停止這種話題的人，李奧納多狄卡皮歐讓他們兩老覺得很煩。