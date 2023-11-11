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葛萊美最佳唱片包裝獎 台灣設計師鄭星慧、于薇入圍

中央社／紐約10日綜合外電報導
第66屆葛萊美獎入圍名單出爐，台灣有2人入選最佳唱片包裝獎項，分別是以「即興貳拾壹」入圍的紙雕設計師鄭星慧，以及擔任歌手葉穎專輯「遷徙」視覺統籌的于薇。（左圖取自facebook.com/StarryStarIllustration，右圖取自facebook.com/leafleafyeh）
第66屆葛萊美獎入圍名單出爐，台灣有2人入選最佳唱片包裝獎項，分別是以「即興貳拾壹」入圍的紙雕設計師鄭星慧，以及擔任歌手葉穎專輯「遷徙」視覺統籌的于薇。（左圖取自facebook.com/StarryStarIllustration，右圖取自facebook.com/leafleafyeh）

第66屆葛萊美入圍名單出爐，流行歌手SZA、泰勒絲（Taylor Swift）、怪奇比莉（Billie Eilish）等人風光入圍多項大獎。台灣則有兩人入選最佳唱片包裝獎項。

美國錄音學院（Recording Academy）今天公布葛萊美獎（Grammy Awards）入圍名單，頒獎典禮將於2024年2月4日在洛杉磯舉行。

節奏藍調歌手SZA以9項入圍傲視其他音樂人，她2017年推出首張專輯Ctrl大獲好評，2022年發行的SOS也再度登上排行榜寶座，明年有望稱霸頒獎之夜。

已數次獲得葛萊美獎肯定的怪奇比莉今年為賣座電影「Barbie芭比」（Barbie）獻藝，入圍6個獎項。「Barbie芭比」原聲帶也在主要獎項和視覺媒體項目獲得多項提名。

33歲的泰勒絲已然站在音樂世界之巔，若她的「午夜」（Midnights）贏得年度專輯大獎，將是打破紀錄的4度獲獎。

此外，在最佳唱片包裝類別，有兩名台灣人獲得提名，分別是以「即興貳拾壹」入圍的紙雕設計師鄭星慧，還有擔任歌手葉穎專輯「遷徙」視覺統籌的于薇。

入圍 葛萊美 泰勒絲

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