我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

曾說不出口…莎朗史東爆剛出道時遭電影高層露下體性騷

娛樂新聞組╱綜合報導
莎朗史東在「第六感追緝令」的招牌演出，讓人難忘。(圖：双喜提供)
莎朗史東在「第六感追緝令」的招牌演出，讓人難忘。(圖：双喜提供)

好萊塢性感女神莎朗史東（Sharon Stone）近日驚爆，1980年代剛入行時，曾遭索尼影業（Sony Pictures）一名高階主管性騷擾，對方在她面前脫掉褲子露出下體，她因驚嚇一度大笑，也因為這個反應讓她成功脫險。

英國廣播公司（BBC）報導，莎朗史東是在談話節目主持人凱莉瑞帕（Kelly Ripa）主持的播客「與凱莉瑞帕在鏡頭外聊天」播出的最新一集中，談到這段過往。

莎朗史東說，剛入行的某一天，她被電話叫到這位索尼影業高管的辦公室，對方跟她說：「他們所說關於妳的事果然是真的，妳真的是最正的。我們有好幾十年都沒看過像妳這樣的人。」接著這位高管向莎朗史東走去，在她眼前脫掉褲子露出下體，並說「但是首先要這樣」。當時還年輕的莎朗史東，坦言當下很緊張，因此開始大笑，然後歇斯底里的邊哭邊笑，該高層見狀收起下體離開。

莎朗史東也表示，她之前沒有把這件事說出來，「以前我不可能說得出口，索尼永遠不會再給我工作」。莎朗史東之前曾透露有製片要她和合作男星戲外發生親密關係，增加默契，不過她沒接受，直接回擊「就我被告知要做的是只有演戲」。

65歲的莎朗史東，1990年代因電影「第六感追緝令」（Basic Instinct）紅遍全球，之後又憑藉「賭國風雲」（Casino）獲得金球獎最佳女主角，不過在事業巔峰之際突發腦中風，導致工作停擺兩年。

莎朗史東近日透露曾遭電影公司高層性騷。(美聯社)
莎朗史東近日透露曾遭電影公司高層性騷。(美聯社)

索尼 性騷擾 中風

上一則

溺斃網紅仲尼 昔拒「天王嫂」告白

延伸閱讀

莎朗史東自爆曾遭電影高層「掏出下體」性騷 她一個動作脫險

莎朗史東自爆曾遭電影高層「掏出下體」性騷 她一個動作脫險
發跡史拍成電影？黃仁勳稱成龍「長得像」 點名演自己

發跡史拍成電影？黃仁勳稱成龍「長得像」 點名演自己
「捍衛戰士：獨行俠」沒找她回來很遺憾 第3集可彌補？

「捍衛戰士：獨行俠」沒找她回來很遺憾 第3集可彌補？
星巴克也上榜 營養師破解10大熱門飲料…小心喝掉健康

星巴克也上榜 營養師破解10大熱門飲料…小心喝掉健康

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所