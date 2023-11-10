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戀愛了？傳薇斯朋、柯斯納每天熱線

娛樂新聞組╱綜合報導
68歲男星凱文柯斯納。（美聯社）
68歲男星凱文柯斯納。（美聯社）

分別是奧斯卡影后與最佳導演得主的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、凱文柯斯納（Kevin Costner），過去除了都是好萊塢大牌之外，幾乎不太有交集，今年兩人的婚姻先後破裂，也都恢復單身，終於有機會有更密切的接觸。澳洲「New Idea」雜誌稱他們兩個常會互相通電話與傳簡訊，表面上是要找個好的劇本來合作，其實就是彼此看對眼、藉機培養感情，因此這樣的「公務交流」每天都會來一下，網友也忍不住開始討論：「覺得凱文柯斯納與瑞絲薇絲朋速配嗎？」

根據「紐約郵報」八卦版報導，瑞絲薇絲朋的公關人員已經打槍這最新緋聞，表示：「這件事情完全是編造出來的，並非事實。」顯然都在好萊塢、也都單身，並不代表就一定會約會，演藝圈說大不大卻也並不很小，互相聽過對方的名號，也不見得生活上就會有交集。

凱文柯斯納最近將注意力集中於將在明年上映的美國西部電影「Horizon」上，他希望這部電影能得到很多奧斯卡獎項。他身邊的人表示：「柯斯納和瑞絲總是小心翼翼的深怕被別人發現，不過只要『Horizon』的行程圓滿結束後，大家就會有機會在公共場合看到他們。」

事實上，和瑞絲薇絲朋一樣，凱文柯斯納也曾經有過兩段婚姻，與兩位前妻都育有子女。他和瑞絲薇絲朋在好萊塢影視圈已經相遇多年，並且很高興能在雙方都單身且無壓力的情況下與對方熟識。有知情人士在評論這段感情時稱：「他們現在都敞開心扉戀愛了，簡直火花四濺！」

47歲好萊塢女星瑞絲薇斯朋。（路透社）
47歲好萊塢女星瑞絲薇斯朋。（路透社）

好萊塢 奧斯卡獎 澳洲

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