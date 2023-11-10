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演員工會罷工落幕 「死侍3」喊話明年見

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯(左)找多年好友休傑克曼演出「死侍3」精采可期。（取材自Instagram）
萊恩雷諾斯(左)找多年好友休傑克曼演出「死侍3」精采可期。（取材自Instagram）

長達118天的演員工會罷工，總算在近日落幕，眾多好萊塢電影也立刻動工，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）一手打造的「死侍3」（Deadpool 3）在停工多日之後也再度火速再啟，雖然趕不及原定明年5月3日的上映檔期，不過萊恩雷諾斯已喊話明年夏天見，應當會延期至明年7月上檔，至於已經拍完的「美國隊長4」（Captain America: Brave New World）則會提前至5月的檔期。

此外，萊恩雷諾斯也在自己的推特貼出新角色「死侍狗」，讓人格外期待在最新一集的「死侍」是否會又有什麼樣的新花招，再加上日前宣布找回「金鋼狼」合體演出，由於兩人上次合作是在「X戰警：金鋼狼」（X-Men Origins: Wolverine），目前休傑克曼（Hugh Jackman）還沒在「死侍」系列出現過，也讓人好奇會有什麼樣的火花。

由於新任導演尚恩李維（Shawn Levy）過去執導作品「博物館驚魂夜」（Night at the Museum）系列、「鋼鐵擂台」（Real Steel）較為兒童取向，不過他接任「死侍3」之後保證全片仍會維持一貫R級惡搞基調，日前接受「Deadline」訪問時強調「我不會破壞該系列的DNA」，強調電影依舊會非常大膽、限制級，而且他們會盡量不在攝影棚內拍攝，「我們想要一些感覺格外真實的事物…要讓休傑克曼扮演他最具代表性的角色，萊恩也要扮演他最具標誌性的角色，我希望電影就像『午夜狂奔』（Midnight Run）、『48小時』（48 Hrs.）或是『大災難P.T.A.』繼承意志的作品」。

萊恩雷諾斯貼出「死侍3」全新角色「死侍狗」。（取材自Instagram）
萊恩雷諾斯貼出「死侍3」全新角色「死侍狗」。（取材自Instagram）

博物館 好萊塢 罷工

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