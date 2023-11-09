派屈克丹普西接棒美國隊長 獲選年度最性感男人

派屈克丹普西(右)在「曼哈頓奇緣」飾演深情律師，深受粉絲喜愛。(圖：迪士尼提供)

「時人」雜誌每年都會公布「年度全球最性感男人」，今年頒發給影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）、「曼哈頓 奇緣」（Enchanted）男主角派屈克丹普西（Patrick Dempsey）。現年57歲的他多次被提及，卻始終未獲得肯定，如今總算獲得榮耀，有沒有將這個喜訊告訴老婆與小孩？他則搞笑回，「我說了，但他們一直嫌棄我，找出一堆我不該獲獎的理由」。

派屈克丹普西曾因主演影集「實習醫生」聞名，後來也演過賣座電影「曼哈頓奇緣」、「BJ有喜」，不過他很早就與同年紀的妻子姬莉安（Jillian Dempsey）結婚，並生下三個小孩。此次獲封「最性感男人」，接棒去年的「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），他不僅直呼「終於等到了」，並趁這次成為大眾焦點之際，希望外界可以更關注他所成立的關懷癌症 協會「丹普西中心」，這是他為了紀念罹癌離世的母親所成立的慈善機構。

派屈克丹普西被認為是「越老越帥」的代表男星，這次好不容易獲得肯定，他首先幽默引用自己賣座舊作「新郎不是我」說「我本來一直都是伴郎」，原因是他多年以來一直被列為提名名單，卻從未獲獎，而這次接到賀電，還以為是整人節目，「我完全忘記有這件事，也早就不敢再妄想這個頭銜了」。

派屈克另提到每年的「最性感男人」都有交接儀式，讓他很期待去年的克里斯伊凡會以什麼樣的形式來恭喜他。