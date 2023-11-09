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「奧本海默」全球賣破9億元 諾蘭：時機對了

記者陳建嘉／綜合報導
克里斯多夫諾蘭(右)與老搭檔席尼墨菲合作「奧本海默」迴響熱烈。(圖：UIP提供)
克里斯多夫諾蘭(右)與老搭檔席尼墨菲合作「奧本海默」迴響熱烈。(圖：UIP提供)

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影「奧本海默」（Oppenheimer）映期突破三個月，全球票房高達9.46億美元，登上年度第三名，僅次於「芭比」（Barbie）、「超級瑪利歐兄弟電影版」，更打敗諾蘭自己執導的「全面啟動」（Inception）、「星際效應」（Interstellar），讓諾蘭自己近期受訪時，都坦言「完全沒想到」。

「綜藝報」在「奧本海默」的宣傳末期，訪問導演諾蘭，諾蘭坦言對於突破9億的票房意想不到，但也認為是因為自己推出這部電影的時間剛好，人們也剛好想看這樣的故事，「對於某些電影來說，時間太好了，這是無法提前預測的」，他表示開始製作一部電影時，必須等到兩三年後才能真正問世，也許會事先揣摩觀眾的興趣、喜好，但絕大多數就只是剛好趕上潮流，「正好我們講的故事是當下的觀眾一直等待想看到的」。

至於電影提到的核子彈，諾蘭也表示他的憂心，「關於核能武器的可怕事實是，人們對於這些的擔憂隨著地緣政治的改變而有所起落，但這其實不太準確，因為威脅一直存在，有時面對一些特定事項的發生，會讓更被人關注」，但又提到不應該是這樣的認定，「這個危機會一直盤踞在地球上，永不離去」，期許外界再度正視戰爭的可怕性。

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