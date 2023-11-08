鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

日前綜藝報曾指出，漫威 影業考慮找回「復仇者聯盟 」（ The Avengers）6位元老主角再度合體回歸，讓粉絲可以再度看到「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）以及「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson），漫威雖沒回應，不過漫威影業執行長凱文費吉（Kevin Feige）近期出席「驚奇隊長2」（The Marvels）首映會，被問及此事時否認，表示從未討論過，但表示確實有與思嘉莉約翰森討論新項目。

「驚奇隊長2」上檔。（取材自X平台）

凱文在「Entertainment Tonigh」的訪問中首度證實「我們沒有討論過這個問題，這才是事實」，並承認目前正與思嘉莉討論新項目，「我很愛小勞勃，他是這個大家庭的一員，但對於回歸來說，還得拭目以待」，至於與思嘉莉討論的新項目，外傳是未來可能開拍的「黑寡婦2」製片，但可能改由新一代「黑寡婦」佛羅倫絲普伊主演。

「黑寡婦」思嘉莉約翰森仍會與迪士尼合作。（圖：迪士尼提供）

由於消息指出小勞勃道尼、克里斯伊凡都已經在洽談合約階段，不過凱文否認此事，然則小勞勃道尼、思嘉莉約翰森都因為演出漫威電影獲得了驚人的報酬，曾有消息指出，小勞勃道尼光是在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers：Endgame）的片酬、分紅就共計有7500萬美金的鉅額收入，若要再度找回，恐怕也需要一筆相當可觀的酬勞。