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朴敘俊加入「驚奇隊長2」 總時長比泡一杯泡麵時間還短

記者陳建嘉／即時報導
朴敘俊在「驚奇隊長2」的飛蛾頭裝飾造型讓影迷印象深刻。（取材自YouTube）
朴敘俊在「驚奇隊長2」的飛蛾頭裝飾造型讓影迷印象深刻。（取材自YouTube）

漫威大片「驚奇隊長2」（The Marvels）將上映，繼由金秀賢（女）、馬東石之後再度加入漫威的南韓男神朴敘俊，在預告中赫見極為特別的飛蛾頭裝飾、長髮造型讓人印象深刻，也讓人好奇戲分到底有多少，近期有一名韓國YouTuber統計朴敘俊的登場時間，約莫是2分47秒（誤差為5秒），讓網友表示比泡一杯泡麵的時間還短。

朴敘俊在「驚奇隊長2」有熱舞畫面。（取材自YouTube）
朴敘俊在「驚奇隊長2」有熱舞畫面。（取材自YouTube）

根據「印度斯坦時報」報導，這名專門研究漫威的南韓YouTuber，討論這部電影時，聊到朴敘俊在電影中出現的總時長，一邊看電影一邊按下碼錶計算他的出場時間總時長，僅有約莫2分47秒，而一名外國粉絲在看到這貼文後說，「我以為他會扮演一個更重要的角色，因為他們在『瑞鎮家』稱他為漫威大家族的一員」。

朴敘俊在「驚奇隊長2」扮演陽王子。（圖：迪士尼提供）
朴敘俊在「驚奇隊長2」扮演陽王子。（圖：迪士尼提供）

而這個討論更在知名討論區「theqoo」引起討論，認為他原來只是較不重要的配角，不過也有網友緩頰，一如「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）找來影帝比爾莫瑞（Bill Murray）、「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）的影帝羅素克洛（Russell Ira Crowe）以及「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）的影后葛倫克蘿絲（Glenn Clos），都多半是只出現一段的插花配角，這次朴敘俊能引起討論，已算不錯。

漫威 YouTuber 印度

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