朴敘俊加入「驚奇隊長2」 總時長比泡一杯泡麵時間還短

朴敘俊在「驚奇隊長2」的飛蛾頭裝飾造型讓影迷印象深刻。(取材自YouTube)

漫威 大片「驚奇隊長2」(The Marvels)將上映,繼由金秀賢(女)、馬東石之後再度加入漫威的南韓男神朴敘俊,在預告中赫見極為特別的飛蛾頭裝飾、長髮造型讓人印象深刻,也讓人好奇戲分到底有多少,近期有一名韓國YouTuber 統計朴敘俊的登場時間,約莫是2分47秒(誤差為5秒),讓網友表示比泡一杯泡麵的時間還短。

朴敘俊在「驚奇隊長2」有熱舞畫面。(取材自YouTube)

根據「印度 斯坦時報」報導,這名專門研究漫威的南韓YouTuber,討論這部電影時,聊到朴敘俊在電影中出現的總時長,一邊看電影一邊按下碼錶計算他的出場時間總時長,僅有約莫2分47秒,而一名外國粉絲在看到這貼文後說,「我以為他會扮演一個更重要的角色,因為他們在『瑞鎮家』稱他為漫威大家族的一員」。

朴敘俊在「驚奇隊長2」扮演陽王子。(圖:迪士尼提供)

而這個討論更在知名討論區「theqoo」引起討論,認為他原來只是較不重要的配角,不過也有網友緩頰,一如「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)找來影帝比爾莫瑞(Bill Murray)、「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)的影帝羅素克洛(Russell Ira Crowe)以及「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)的影后葛倫克蘿絲(Glenn Clos),都多半是只出現一段的插花配角,這次朴敘俊能引起討論,已算不錯。