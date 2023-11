芭芭拉史翠珊新回憶錄 曝因鼻子遭羞辱

巨星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)近1000頁的回憶錄將出版。(美聯社)

美國巨星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)近1000頁的回憶錄即將出版,這本書講述了她的童年、百老匯 的突破與轟動一時的好萊塢戀情,也為她傳奇的演藝生涯畫上句點。

中央社引述法新社報導,各界引頸期盼的芭芭拉史翠珊回憶錄「我的名字是芭芭拉」(My Name is Barbra,暫譯)即將上架,這位81歲的長青天后是難能可貴的「演藝圈大滿貫」(EGOT)得主,也就是生涯同獲艾美獎 、葛萊美獎、奧斯卡獎 和東尼獎四大獎肯定,她在書中也揭露闖蕩演藝圈數十年的秘辛。

芭芭拉史翠珊因其聲音和扮演的形形色色角色而深受喜愛,包括「妙女郎」(Funny Girl)、「星海浮沉錄」(A Star Is Born)和「往日情懷」(The Way We Were)等。她在992頁的回憶錄中,闡述了在演戲圈闖江湖的壓力和女性藝人面臨的雙重標準。她寫道:「有時我覺得我鼻子承受的壓力比我本人還大。」

芭芭拉史翠珊在「時人雜誌」(People)發表的摘錄中寫道:「我希望我能說這一切都沒有影響到我,但這確實影響我。即使這麼多年過去,我還是因為這些侮辱而感到受傷,而且不太相信對我的讚揚。」

「我想當你出名時,你就成為公共財產。你是一個受人檢視、拍攝、分析、抽絲剝繭剖析的對象…而且有一半時間我不認識他們所描繪的我。我從來沒有習慣過,都盡量避免閱讀任何有關我自己的內容。」

芭芭拉史翠珊在書中還談到與前夫艾略特古爾德(Elliott Gould)、馬龍白蘭度(Marlon Brando),還有加拿大前總理杜魯道(Pierre Trudeau)備受矚目的戀情。她與艾略特古爾德有一個兒子傑森(Jason)。

她寫著:「在內心深處,我也想要浪漫,但我讓工作占據一切。我往往都用工作來填補感情空窗期。」

她與演員詹姆斯布洛林(James Brolin)的婚姻已持續了25年。

她同時寫道:「詹姆斯布洛林與我是在我人生基本上已放棄尋覓對象時認識的。坦白說,我可以單身過日子。我有我的兒子,有很好的朋友陪伴我,工作非常充實,我愛我在馬利布(Malibu)能俯瞰大海的新房子。」

芭芭拉史翠珊為回憶錄受訪時表示,寫下自己的人生故事,是「對自己的人生有些掌控權的唯一辦法」。

芭芭拉史翠珊告訴英國廣播公司(BBC):「這是我留下的心路歷程。我寫了我的故事,此後我不用再接受任何採訪了。」