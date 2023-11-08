芭芭拉史翠珊新回憶錄 曝因鼻子遭羞辱

巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）近1000頁的回憶錄將出版。（美聯社）

美國巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）近1000頁的回憶錄即將出版，這本書講述了她的童年、百老匯 的突破與轟動一時的好萊塢戀情，也為她傳奇的演藝生涯畫上句點。

中央社引述法新社報導，各界引頸期盼的芭芭拉史翠珊回憶錄「我的名字是芭芭拉」（My Name is Barbra，暫譯）即將上架，這位81歲的長青天后是難能可貴的「演藝圈大滿貫」（EGOT）得主，也就是生涯同獲艾美獎 、葛萊美獎、奧斯卡獎 和東尼獎四大獎肯定，她在書中也揭露闖蕩演藝圈數十年的秘辛。

芭芭拉史翠珊因其聲音和扮演的形形色色角色而深受喜愛，包括「妙女郎」（Funny Girl）、「星海浮沉錄」（A Star Is Born）和「往日情懷」（The Way We Were）等。她在992頁的回憶錄中，闡述了在演戲圈闖江湖的壓力和女性藝人面臨的雙重標準。她寫道：「有時我覺得我鼻子承受的壓力比我本人還大。」

芭芭拉史翠珊在「時人雜誌」（People）發表的摘錄中寫道：「我希望我能說這一切都沒有影響到我，但這確實影響我。即使這麼多年過去，我還是因為這些侮辱而感到受傷，而且不太相信對我的讚揚。」

「我想當你出名時，你就成為公共財產。你是一個受人檢視、拍攝、分析、抽絲剝繭剖析的對象…而且有一半時間我不認識他們所描繪的我。我從來沒有習慣過，都盡量避免閱讀任何有關我自己的內容。」

芭芭拉史翠珊在書中還談到與前夫艾略特古爾德（Elliott Gould）、馬龍白蘭度（Marlon Brando），還有加拿大前總理杜魯道（Pierre Trudeau）備受矚目的戀情。她與艾略特古爾德有一個兒子傑森（Jason）。

她寫著：「在內心深處，我也想要浪漫，但我讓工作占據一切。我往往都用工作來填補感情空窗期。」

她與演員詹姆斯布洛林（James Brolin）的婚姻已持續了25年。

她同時寫道：「詹姆斯布洛林與我是在我人生基本上已放棄尋覓對象時認識的。坦白說，我可以單身過日子。我有我的兒子，有很好的朋友陪伴我，工作非常充實，我愛我在馬利布（Malibu）能俯瞰大海的新房子。」

芭芭拉史翠珊為回憶錄受訪時表示，寫下自己的人生故事，是「對自己的人生有些掌控權的唯一辦法」。

芭芭拉史翠珊告訴英國廣播公司（BBC）：「這是我留下的心路歷程。我寫了我的故事，此後我不用再接受任何採訪了。」