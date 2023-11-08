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裘莉聲援加薩 影帝老爸要求修正說法

娛樂新聞組／綜合報導
安琪琳娜裘莉(左圖)挺加薩，她的父親強沃特(右圖)呼籲女兒重新檢視言論。(路透資料照片)
安琪琳娜裘莉(左圖)挺加薩，她的父親強沃特(右圖)呼籲女兒重新檢視言論。(路透資料照片)

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲至今滿月，以色列軍方上月31日空襲迦薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營造成至少50人死。身為前任聯合國難民署親善大使的女星安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie），2日更在社群發文指當地有40%的罹難者是無辜兒童。對此，安琪琳娜裘莉的父親，奧斯卡影帝強沃特（Jon Voight）卻認為是謊言，不挺女兒的言論，更直言感到「非常失望」。

綜合媒體報導，48歲安琪琳娜裘莉在IG分享一張以色列最近在加薩走廊北部發動襲擊成廢墟的照片，並發聲明「近20年來，加薩一直是一座露天監獄，近期的空襲讓加薩迅速成為『亂葬崗』，而40%的罹難者是無辜兒童。」

安琪琳娜裘莉更痛批，全世界看著這些事情發生，多國政府積極支持著這種行為，包括兒童、婦女在內的數百萬巴勒斯坦平民，正在遭受集體的懲罰，人道物資被剝奪。「各國領導人拒絕人道主義停火的要求，還阻止聯合國安理會對雙方實壓，他們是這些罪行的共犯。」

報導指出，安琪琳娜裘莉的84歲父親強沃特在社群上PO影片表示，「非常失望我女兒像許多其他人一樣，對上帝的榮耀和真理一無所知。」他也指，哈瑪斯是為了摧毀上帝的土地、聖地、猶太人的土地的歷史，以色列軍隊必須保護以色列的土地和人民，這是一場戰爭。這不會像左派所想的那樣，不是一場文化上的戰爭。以色列的無辜兒童、爸爸媽媽爺爺奶奶都遭受到非人道恐怖主義襲擊。然而你們這些愚蠢的人們，卻說以色列才有問題？」

強沃特更是呼籲裘莉重新評估她對以色列在戰爭中的看法，表示以色列殺害無辜人民的說法是個「謊言」，更指「哈瑪斯及其統治者正在欺騙及摧毀他們自己的人民，藉此讓所有人誤會是以色列在奪走平民的生命。」

以色列 裘莉 加薩

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