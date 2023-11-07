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馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮

記者蘇詠智／綜合報導
馬修派瑞馬修派瑞猝逝，刺激回憶錄銷量登上冠軍。（路透資料照片）
馬修派瑞馬修派瑞猝逝，刺激回憶錄銷量登上冠軍。（路透資料照片）

人生充滿戲劇化遭遇的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），近期推出回憶錄「The Woman In Me」，果然造成轟動，登上亞馬遜暢銷榜冠軍，不過「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞（Matthew Perry）驟逝，除了震驚各地影迷外，也讓他去年冬天發行的專書「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」再度回到榜上，甚至在精裝書的銷量還擠下布蘭妮，成為第一。

馬修派瑞54歲英年早逝，讓很多粉絲不捨，「六人行」其餘5位主角雖然都在他的葬禮上現身，可是各自還在整理自己的情緒，也都沒有參加後半場、僅限家人與密友出席的小規模告別式。他的回憶錄上市後曾因他沒來由攻擊基努李維（Keanu Reeves）造成爭議，後來他也同意刪掉這些段落。

布蘭妮的回憶錄雖然銷量冠軍的寶座已經被取代，引發的效應還在持續。被她揭露逼她墮胎的舊愛賈斯汀（Justin Timberlake），遭到各方抨擊後趕快帶著家人離開美國去散心，布蘭妮過去受了他一堆氣，總算得到發洩後的快感。

而根據媒體報導，曾經與賈斯汀一起在美式足球超級杯中場表演時意外被他撕去胸前衣服露點的珍娜傑克森（Janet Jackson），很能了解布蘭妮遭到賈斯汀傷害的感受，不僅和她有連絡，也表示自己支持她，布蘭妮因此多了個朋友。

馬修派瑞 足球 亞馬遜

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