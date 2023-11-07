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木匠兄妹凱倫新書揭厭食症內幕 生前連吞90顆瀉藥 醫師也嚇一跳

記者蘇詠智／綜合報導
凱倫在「木匠兄妹」剛走紅時也不會顯得過胖，一切都很標準。圖／摘自YouTube
凱倫在「木匠兄妹」剛走紅時也不會顯得過胖，一切都很標準。圖／摘自YouTube

1970年代曾紅極一時的「木匠兄妹」（Carpenters），擔任主唱的妹妹凱倫（Karen Carpenter）那溫暖又甜美的歌聲到現在仍令聽眾著迷，他們的經典名曲包括「(They Long to Be) Close to You」、「Top of the World」以及在美國告示牌排行榜最高只衝到亞軍卻最為歌迷熟知的「Yesterday Once More」等，凱倫在32歲時由於厭食症所引發的吐根鹼心臟中毒而逝，最近關於她的新書推出，揭露她去世前不少驚人內幕。

凱倫去世時「時人」推出特別報導，封面上的她已經顯得過瘦。取材自People網頁
凱倫去世時「時人」推出特別報導，封面上的她已經顯得過瘦。取材自People網頁

凱倫與哥哥李察（Richard Carpenter）搭檔以「木匠兄妹」的團名在1970年代美國樂壇寫下傲人佳績，廣大的樂迷之中甚至還有當時的總統尼克森（Richard Nixon），可見他們的聲勢簡直如日中天。不過凱倫已經被厭食症所苦，本來是害怕發胖，在吃完大餐以後就會逼自己吞瀉藥或是催吐劑，迫使剛攝取的食物很快就從身體排出，久而久之，不管器官的健康或是心態上的發展都受到影響。

新書中揭露凱倫生前是有心要把自己神經性厭食症給治好，為此還住進一個月要價6000美元的紐約飯店，接受看診一次收費100美元的名醫，醫師才發現她那時可以為了催吐，一次吞掉90顆以上的瀉藥，此外一天要吃10片的左旋甲狀腺素藥物，這種藥能夠刺激代謝變得更快。醫師簡直被她嚇到，尤其左旋甲狀腺素的藥物如果過量、併發症可能造成昏迷或是心臟病發。她的體重要一度掉到只剩34公斤，明顯的過瘦。

在醫師開始對她展開治療後，她有一度體重增至45公斤，變得更健康，她也以為厭食症已被治好，還想再規畫之後的演藝事業，

心臟病 併發症

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