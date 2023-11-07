大叔閃邊 藝壇黃金單身漢 哈利史泰爾斯最搶手

哈利史泰爾斯還不滿30歲，卻有讓一堆姐姐、妹妹都著迷。（路透資料照片）

長江後浪推前浪，不只出現在演藝事業的行情上，連交友市場的搶手度也有明顯的不同。昔日都曾被未婚女性鎖定為目標的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper），雖已經要邁向半百，固然都還沒結婚、也仍算搶手，最具人氣的黃金單身漢，卻變成了比他們小10多歲的前「1世代」（One Direction）扛霸子哈利 史泰爾斯（Harry Styles）。哈利不像李奧納多堅持只要比自己小一半的年輕美眉，年長姐姐也不排斥，老少通吃，當然更成為不同世代女性都迷戀的超級發電機。

專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，最新一期封面標題為「好萊塢最有條件的單身漢們」，除了李奧納多狄卡皮歐、布萊德利庫柏、哈利史泰爾斯都搶上版面外，還有今年恢復單身的凱文柯斯納（Kevin Costner）與休傑克曼（Hugh Jackman），再加上黑人影帝傑米福克斯（Jamie Foxx），這個組合中只有哈利尚不滿30歲，其他都在50歲上下或是更年長，顯然哈利的年輕俊俏也是比這些哥哥、叔叔們更有利的條件，小鮮肉哪個女生不愛？也難怪對他感興趣的女性超級多，就連演藝圈內的一些姐姐、妹妹也都對他非常關注。

去年哈利曾和合作「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）演員兼導演奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde）打得火熱，後來被揭露片中演他妻子、小他兩歲的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）其實也曾經對他很仰慕，為此跟奧莉薇亞懷德種下心結。現在哈利身旁的女友已經變成「骨肉的總和」（Bones & All）泰勒羅素（Taylor Russell），泰勒比他小半年，兩人算是年齡相仿。可是珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）也傳對他頗為欣賞，還有別的單身熟女把他看成夢中情人，他的魅力實在無法擋。

布萊德利庫柏目前與前「1世代」成員贊恩馬利克（Zayn Malik）的名模舊愛吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）走得很近，李奧納多則是熱戀25歲義大利 名模維多莉亞，各有各的對象。才婚變的休傑克曼還在療傷，尚未出現新的感情目標。最糗的該是61歲湯姆克魯斯 ，雖然眾所周知的超級有錢，保養又比同齡人好上一大截，卻被視為「控制欲太強」，女生寧可遠觀也不願意嘗試交往，沾不上「黃金單身漢」的邊。