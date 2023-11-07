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製片方提結束罷工最終案 演員工會：不能同意

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導
好萊塢罷工僵局依舊無解。（Getty Images）
好萊塢罷工僵局依舊無解。（Getty Images）

代表好萊塢罷工演員的美國演員工會今天表示，工會無法接受製片方周末期間提出的「最新、最佳的最終提案」。工會這項決定意味著讓好萊塢停機數月的罷工僵局依舊無解。

法新社報導，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）的談判代表自4日以來一直在考慮製片方提議；目前製片公司正試圖結束這場讓影視製作停擺4個月的罷工行動。

SAG-AFTRA今天在社群媒體中寫給成員的聲明指出，他們下定決心「要負責任地」結束這場116天的罷工行動，但尚未與迪士尼（Disney）、Netflix、華納（Warner）、環球（Universal）、派拉蒙（Paramount）和索尼（Sony）的談判代表達成共識。

聲明說，「我們在幾個重要項目上仍未達成共識」，包括人工智慧（AI）。

談判雙方都有敲定協議的壓力。因罷工而失業的演員們入不敷出，難以為繼；製片公司則是明後年電影檔期全被打亂，缺口愈來愈大。

最近幾天，製片公司的執行長們都親自參與談判，凸顯結束這場罷工危機的迫切性。

SAG-AFTRA旗下演員人數約達16萬人。好萊塢基層演員表示，由於長期的薪酬結構未能跟上通貨膨脹與產業變化的腳步，他們想過個像樣的生活幾乎不可能。

據估計，好萊塢產業全面停擺所帶來的總成本，目前估計至少有65億美元，其中主要來自工資損失。

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