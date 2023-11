網友扮柯南…史卡斯嘉再露大鵰 用道具被抓包

亞歷山大史卡斯嘉在「歡迎來到極樂弒界」又有全裸鏡頭。(取材自IMDb)

身高超過190公分的瑞典 長腿男神亞歷山大史卡斯嘉(Alexander Skarsgard),今年在情色驚悚電影「歡迎來到極樂弒界」(Infinity Pool)飾演創作陷入瓶頸的作家,原本和富婆妻子到美麗小島度假,希望找回靈感,卻捲入一連串的讓人不寒而慄的詭異遭遇。片中他需要全裸入鏡,他本來也沒有任何抗拒,劇組卻安排美工人員幫他製作「人造大鵰」,沒有要他徹底犧牲,眼尖的網友卻一眼看穿那是道具。

亞歷山大史卡斯嘉出身自瑞典著名的演藝家庭,北歐人本來對於裸露態度就比美國人要開放很多,亞歷山大的父親史戴藍史卡斯嘉,曾經演出過「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「雷神索爾」(Thor)與「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列等知名大片,自曝在家裡常都不穿衣服,因此孩子們從小也都很習慣,不會對於裸體太過害羞。亞歷山大從瑞典到美國發展以後,也被塑造成「性感男星」,曾在HBO描述吸血鬼等奇幻生物的影集「噬血真愛」(True Blood)全裸,甚至還有露出正面第三點的鏡頭,因而在「歡迎來到極樂弒界」裡的裸露,想像中對他不是特別大的障礙。

然而導演布蘭登柯能堡(Brandon Cronenberg)卻安排某段情節中,女主角米亞高絲(Mia Goth) 要幫亞歷山大「用手解決」直到體液噴發為止,在當今親密戲尺度會被嚴格檢視的情況下,亞歷山大不可能親自演出這段畫面,劇組幫他製作了道具器官,可是也瞞不過影迷法眼。原來亞歷山大在「噬血真愛」裡的正面裸露,看得出他「沒有行過割禮」,「歡迎來到極樂弒界」裡的大鵰少了「那層皮」,就不像是他親身上陣。後來幕後人員也發布了人造大鵰道具的花絮照,亞歷山大亦在訪談中提到劇組為他做了重要器官的道具,證實觀眾的想法正確。