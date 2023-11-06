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網友扮柯南…史卡斯嘉再露大鵰 用道具被抓包

記者蘇詠智／綜合報導
亞歷山大史卡斯嘉在「歡迎來到極樂弒界」又有全裸鏡頭。（取材自IMDb）
亞歷山大史卡斯嘉在「歡迎來到極樂弒界」又有全裸鏡頭。（取材自IMDb）

身高超過190公分的瑞典長腿男神亞歷山大史卡斯嘉（Alexander Skarsgard），今年在情色驚悚電影「歡迎來到極樂弒界」（Infinity Pool）飾演創作陷入瓶頸的作家，原本和富婆妻子到美麗小島度假，希望找回靈感，卻捲入一連串的讓人不寒而慄的詭異遭遇。片中他需要全裸入鏡，他本來也沒有任何抗拒，劇組卻安排美工人員幫他製作「人造大鵰」，沒有要他徹底犧牲，眼尖的網友卻一眼看穿那是道具。

亞歷山大史卡斯嘉出身自瑞典著名的演藝家庭，北歐人本來對於裸露態度就比美國人要開放很多，亞歷山大的父親史戴藍史卡斯嘉，曾經演出過「心靈捕手」（Good Will Hunting）、「雷神索爾」（Thor）與「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列等知名大片，自曝在家裡常都不穿衣服，因此孩子們從小也都很習慣，不會對於裸體太過害羞。亞歷山大從瑞典到美國發展以後，也被塑造成「性感男星」，曾在HBO描述吸血鬼等奇幻生物的影集「噬血真愛」（True Blood）全裸，甚至還有露出正面第三點的鏡頭，因而在「歡迎來到極樂弒界」裡的裸露，想像中對他不是特別大的障礙。

然而導演布蘭登柯能堡（Brandon Cronenberg）卻安排某段情節中，女主角米亞高絲（Mia Goth） 要幫亞歷山大「用手解決」直到體液噴發為止，在當今親密戲尺度會被嚴格檢視的情況下，亞歷山大不可能親自演出這段畫面，劇組幫他製作了道具器官，可是也瞞不過影迷法眼。原來亞歷山大在「噬血真愛」裡的正面裸露，看得出他「沒有行過割禮」，「歡迎來到極樂弒界」裡的大鵰少了「那層皮」，就不像是他親身上陣。後來幕後人員也發布了人造大鵰道具的花絮照，亞歷山大亦在訪談中提到劇組為他做了重要器官的道具，證實觀眾的想法正確。

亞歷山大史卡斯嘉在「噬血真愛」的這一幕全裸畫面，也曾經引起觀眾熱烈討論。（取材自...
亞歷山大史卡斯嘉在「噬血真愛」的這一幕全裸畫面，也曾經引起觀眾熱烈討論。（取材自YouTube）

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