AI先驅「神通情人夢」重拍 主角苦頭吃不完

「神通情人夢」將被重拍成符合新世紀的版本。（取材自IMDb）

歐美影視界「舊片重拍」始終沒退燒，由於全新的好題材難尋，老影片經過新包裝後的翻拍，新生代觀眾能夠當成新的故事來看，資深影迷也可能會被挑起好奇心，因而仍是題材荒之下的因應之道。

1984年的奇幻愛情喜劇「神通情人夢」（Electric Dreams），描述建築師的電腦在故障後突然有了人類情感，愛上他心儀的美女大提琴手，演變成奇妙的「3角關係」，建築師一度被電腦惡整到信用卡等都不能使用，堪稱近來熱門的AI 恐懼題材之元祖，還兼有浪漫的色彩，可惜近40年前上映時，內容顯得太新穎、觀眾不是很能理解，除了插曲大都很動聽的原聲帶受到歡迎，票房踢到大鐵板。

不過在新世代的編導眼中，「神通情人夢」超級適合重拍成21世紀的版本，認為AI話題對現代觀眾更有共鳴。目前雖然還不知道男女主角的人選鎖定誰，但新世紀的AI有何更先進的功能、如何讓主人吃到更大的苦頭，才是更吸引人的賣點。

「神通情人夢」互相心儀的男女竟被故障的電腦干擾。（取材自IMDb）

而串流平台大戰，各方比的就是內容豐富與否，當然不會少了舊片重拍。近日在Disney+強打預告、明年2月將正式推出的新迷你影集「幕府將軍」，正是重拍43年前在美國造成轟動話題的經典舊作。1980年NBC電視網在9月連續一周播映重金打造的「幕府將軍」，充滿異國情調的新鮮感，加上編導有時刻意不把劇中日本 人彼此對話說的日語打上英文字幕，就是要逼觀眾聚精會神欣賞，就此在美國開出收視大紅盤，連夜間談話秀天王主持人強尼卡森（Johnny Carson）都曾打趣道：「全美國大概至少1億人看了『幕府將軍』。」根據收視調查則是超過7100萬觀眾看首播，日本文化就因為這齣戲在美國迅速傳開，奠下1980年代東洋風登陸美國的基礎。

「幕府將軍」中被視為影射德川家康的人物，當年由日本超級巨星三船敏郎扮演，男主角則是英國男星李察張伯倫（Richard Chamberlain）擔任，因為「幕府將軍」收視大開紅盤，李察張伯倫成了「迷你影集之王」，接連好幾齣戲都叫座不已，在小螢幕有崇高的地位。而日本女星島田陽子不只因為「幕府將軍」成為金球獎視后，也在美國小有名氣。

1980年「幕府將軍」，李察張伯倫（右）與島田陽子聯手主演。（取摘材自IMDb）

雖然「幕府將軍」曾紅遍全美，明年要推出的新版，由真田廣之接手當年三船敏郎的角色，過去三船敏郎堪稱歐美觀眾最熟悉的日本巨星，那時還是俊俏新秀的真田廣之，現在也已經是享譽國際的重量級大牌，應該是新版選角中最不起爭議的代表。

1980年超轟動迷你影集「幕府將軍」，由三船敏郎扮演日本大將軍。（取材自IMDb） 預定明年初推出的新版「幕府將軍」，改由真田廣之主演。（取材自IMDb）

倒是新版男主角挑中不知名的柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis），雖然他曾入圍一些影視獎項、演技還算受到肯定，知名度遠不及舊版的李察張伯倫。女主角澤井杏奈在紐西蘭出生，後來跟家人曾住在香港與菲律賓，10歲才搬回日本，感覺上比舊版島田陽子更充滿洋味。這個新組合，能否締造出色成績？ 還得拭目以待。不過想要像舊版那樣在超高收視之外於北美創下那麼深遠的文化影響，應該是沒有可能。

新版「幕府將軍」的白人男主角柯斯莫賈維斯，知名度並不高。（取材自IMDb）

老影集跳上大銀幕變成電影的例子也不少，湯姆克魯斯（Thomas Cruise）「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列脫胎自「虎膽妙算」就是眾所周知，明年春天要上映的「特技玩家」（The Fall Guy）也是以李梅傑斯(Lee Majors)的舊影集「死亡挑戰」（Bloody ring）為藍本創意改編。「死亡挑戰」曾於1985年初在台視以國語配音的型態播出，李梅傑斯飾演特技演員，也親自拍攝70%以上的動作場面，一度傷到背部和腿骨。