永遠「6-1」…馬修派瑞長眠地 近「六人行」片場

馬修派瑞上月28日被發現在家中的浴缸疑溺水身亡，享年54歲。（路透）

美國經典喜劇「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞 （ Matthew Perry），日前驚傳在洛城家中的按摩浴缸內猝逝，享年54歲。家人與親友為他在洛杉磯好萊塢山的福樂紀念墓園舉行葬禮，狗仔攝影則拍到生前和他關係密切的「六」劇其他5位主角齊聚出席，大夥兒穿上黑衣、表情凝重，而墓地的選擇據稱也經過特別考量。

「六人行」所有主角曾在前年聚首拍攝特別節目，想不到馬修派瑞近日離世，彼此間再也無法團圓。專門報導名流八卦 的TMZ稱劇中最後和他配成一對的寇特妮考絲（Courteney Cox），與戲外也是超級好姐妹的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）一起到場，6人中年紀最長的麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與另兩位男主角麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）與大威史威莫（David Schwimmer）也都出席，許多影迷看到這永遠將「6-1」的畫面都相當心碎，此外，陪伴他的父母、繼父與繼兄弟，一起送他最後一程。

「六人行」曾是轟動全球的經典喜劇影集。（取材自Instagram）

安葬在福樂紀念墓園內的演藝界名人包括兩屆奧斯卡 影后蓓蒂戴維絲（Bette Davis）、「星際大戰」（Star Wars）女主角嘉莉費雪（Carrie Fisher）、「三人行」（Three's Company）男主角約翰瑞特（John Ritter）等，附近不遠處就是華納兄弟影業的片場，「六人行」雖然背景在紐約，絕大多數場面卻是在華納片場攝影棚內錄製，那兒是馬修派瑞熟悉的環境，家人因此選擇讓他在附近的墓地長眠。

另據台媒報導，此前葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、歌手CP查理（Charlie Puth）等都曾發文或在演唱會上悼念馬修派瑞，而「六」劇另5位主角也發表聯合聲明稱，他們永遠是一家人，悲痛無法用三言兩語形容，「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失」。

此外，馬修派瑞家屬也表示，以他的名義成立基金會，希望幫助更多人解決對酒精或毒品上癮的問題。