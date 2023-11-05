永遠「6-1」…馬修派瑞長眠地 近「六人行」片場
美國經典喜劇「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞（ Matthew Perry），日前驚傳在洛城家中的按摩浴缸內猝逝，享年54歲。家人與親友為他在洛杉磯好萊塢山的福樂紀念墓園舉行葬禮，狗仔攝影則拍到生前和他關係密切的「六」劇其他5位主角齊聚出席，大夥兒穿上黑衣、表情凝重，而墓地的選擇據稱也經過特別考量。
「六人行」所有主角曾在前年聚首拍攝特別節目，想不到馬修派瑞近日離世，彼此間再也無法團圓。專門報導名流八卦的TMZ稱劇中最後和他配成一對的寇特妮考絲（Courteney Cox），與戲外也是超級好姐妹的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）一起到場，6人中年紀最長的麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與另兩位男主角麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）與大威史威莫（David Schwimmer）也都出席，許多影迷看到這永遠將「6-1」的畫面都相當心碎，此外，陪伴他的父母、繼父與繼兄弟，一起送他最後一程。
安葬在福樂紀念墓園內的演藝界名人包括兩屆奧斯卡影后蓓蒂戴維絲（Bette Davis）、「星際大戰」（Star Wars）女主角嘉莉費雪（Carrie Fisher）、「三人行」（Three's Company）男主角約翰瑞特（John Ritter）等，附近不遠處就是華納兄弟影業的片場，「六人行」雖然背景在紐約，絕大多數場面卻是在華納片場攝影棚內錄製，那兒是馬修派瑞熟悉的環境，家人因此選擇讓他在附近的墓地長眠。
另據台媒報導，此前葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、歌手CP查理（Charlie Puth）等都曾發文或在演唱會上悼念馬修派瑞，而「六」劇另5位主角也發表聯合聲明稱，他們永遠是一家人，悲痛無法用三言兩語形容，「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失」。
此外，馬修派瑞家屬也表示，以他的名義成立基金會，希望幫助更多人解決對酒精或毒品上癮的問題。
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