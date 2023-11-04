再回味披頭四 最後一首歌塵封45年終問世

1960年代發跡的披頭四合唱團到現在仍被譽為史上最偉大的樂團之一。(圖：環球音樂提供)

樂壇傳奇披頭四合唱團（The Beatles）最後一首歌「Now and Then」日前全球盛大上線，歌曲由約翰藍儂（John Lennon）於1978年譜寫並演唱試聽帶，在其離世後另外三位成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、喬治哈里森（George Harrison）和林哥史達（Ringo Starr）曾嘗試想將歌曲完成，卻礙於當時科技所限，無法將約翰的歌聲與鋼琴聲清楚分離便暫時擱置，如今拜AI 技術所賜，終於讓四人共同參與的最後一首歌問世。

1994年約翰的遺孀小野洋子將試聽帶交給另外三位團員，裡面包含歌曲「Free as a Bird」、「Real Love」和「Now and Then」，前兩者都順利在1995與1996年發行，三位成員也為了「Now and Then」錄製新的器樂部分，但最後卻因當年技術未能清楚提取並分離約翰的歌聲與鋼琴聲，便暫時將之束之高閣。

這首歌曲直到2021年，「魔戒」三部曲導演彼得傑克森（Peter Jackson）為披頭四執導紀錄片「披頭四：Get Back」，運用最新AI技術將披頭四成員演奏的樂器、歌聲以及對話的聲音順利從單軌音訊中分離，便將同樣的技術應用在「Now and Then」上，最後終於能分別清楚聽見約翰的歌聲與琴聲，林哥感動表示：「這是我們能讓他重回錄音室最近的距離，我們全部都很激動，像是約翰就在那裡一樣。」

「Now and Then」中不僅有約翰的歌聲，還有喬治在1995年錄製的電、木吉他，林哥與保羅也重新錄製了鼓、貝斯部分，並加入了時常在披頭四作品中出現的弦樂元素，保羅表示：「我們四個人都參與其中，是真正披頭四的作品。」