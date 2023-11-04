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挽救超級英雄片低潮 漫威擬元老回歸

記者蘇詠智／綜合報導
漫威被傳有意找回「復仇者聯盟」元老主要演員再拍新片。(取材自IMDb)
漫威被傳有意找回「復仇者聯盟」元老主要演員再拍新片。(取材自IMDb)

超級英雄電影陷入低潮，漫威與DC兩大陣營都面臨要下猛藥、提振頹勢的緊要關頭，前者被傳召集各大高層祕密開會，商討扭轉局勢的計畫；而後者將先把在小螢幕的影集大致結束，讓未來的大銀幕重啟有「煥然一新」的氣氛。

過去10多年，超級英雄片曾讓觀眾蜂擁進戲院，甚至讓一些金獎名導公開砲轟它們扼殺電影業的生機，然而風水輪流轉，超級英雄片也到了讓觀眾感到疲乏的時刻。據「綜藝報」報導，漫威影視宇宙的大當家凱文費吉（Kevin Feige），之前和其他高層開會，討論接下來如何拉抬英雄片的行情。

有更驚人的消息指漫威打算找回小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、克里斯伊凡（Chris Evans）等「復仇者聯盟」元祖主角再拍新片，已陣亡的角色可以透過多重宇宙不同版本回歸，然而小勞勃道尼等身價都相當高，片子有可能成本破表，「綜藝報」則稱這個想法還在初步構思階段。

DC英雄片系列早已確定年底「水行俠2」 （Aquaman and the Lost Kingdom）後全面重啟，因此在美國CW已製播多年的英雄影集先後下檔，最後一齣「超人與露易絲」（Superman & Lois）確定明年播出最終季，此後DC英雄除了串流平台上看得到影集外，新內容暫時大致以電影為主，CW也要在脫離英雄影集後建立頻道的新定位，彼此都會有番新的局面。

漫威 復仇者聯盟

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