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馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

記者蘇詠智／即時報導
經典影集「六人行」主角之一馬修派瑞（左三）日前離世，其他五位共演都出席喪禮，送好友最後一程。圖為六人2002年出席艾美獎合影。（路透資料照片）
經典影集「六人行」主角之一馬修派瑞（左三）日前離世，其他五位共演都出席喪禮，送好友最後一程。圖為六人2002年出席艾美獎合影。（路透資料照片）

上周驚傳在洛城家中的按摩浴缸內猝逝的「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞（Matthew Perry），家人、親友在好萊塢山的福樂紀念墓園（Forest Lawn Memorial Park）為他舉行葬禮，該墓園是加州著名的墓地，包括兩屆奧斯卡影后蓓蒂戴維絲（Bette Davis）、「星際大戰」女主角嘉莉費雪（Carrie Fisher）、「三人行」男主角約翰瑞特（John Ritter）等都長眠於此，但家人為馬修派瑞選擇於此地舉行葬禮，卻是另有深意，原來此處附近不遠就是華納兄弟影業（Warner Bros. Studios）的片場，「六人行」雖然故事背景在紐約，但除了少數外景外，絕大多數都是在華納片場的攝影棚內錄製，這裡是馬修派瑞長期的工作環境，對他非常重要。

同樣在馬修派瑞的生命中很重要的「六人行」其他主角寇特妮考絲（Courteney Cox）、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與大衛史威莫（David Schwimmer），近日曾發表聯合聲明，稱他們全都徹底的心碎、難過，目前還需要時間撫平傷痛，而在馬修的葬禮，他們也再次集結，狗仔空拍畫面中可以見到珍妮佛與寇特妮這對私下也是超級好姐妹的密友一起到場，六個主角中年紀最長的大姐麗莎也已經抵達，陪著馬修的父母與繼父一同送他最後一程。

馬修派瑞 加州 奧斯卡

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