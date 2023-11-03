湯姆克魯斯傳尋明星女友 被威爾史密斯分居妻子看上

湯姆克魯斯始終沒有公開承認的新戀情。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）和凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）離婚後，一直沒有公開承認的新戀情，感情空窗期真的已經非常長。專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」（National Enquirer），稱他的團隊考慮要幫他找一個夠大牌的女星做為新對象，剛巧最近也有一位恢復單身的知名女星也在物色下一位交往的人選，且和阿湯不但是舊識、關係也向來不錯，還都很喜歡高刺激性的活動，更難得的是連在信仰上都很能契合。不過，這位女星的身分太敏感，儘管雙方看來速配，也不一定能配得成，她就是威爾史密斯 （Will Smith）的分居妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）。

潔妲蘋姬自曝已分居，馬上就又有新的緋聞。（路透資料照片）

潔妲蘋姬最近推出了新書，為了刺激話題，她在受訪時主動承認跟威爾史密斯已經分居好一陣子，等於彼此的婚姻早就名存實亡。她以往就盛讚曾跟她合演過「落日殺神」（Collateral）的湯姆克魯斯「是個真正的紳士」，而且是她見過最好看的男人，他們在「落日殺神」之後還一直都保持聯絡，時不時會問候對方，潔妲蘋姬其實對阿湯始終很有好感，只不過以往身旁都有另一半，時機都不對，現在終於可能是對的時間，但她和威爾畢竟沒真的徹底離婚，就算八卦刊物敲邊鼓敲成這樣，阿湯恐怕仍不會跨出第一步，免得惹來一堆麻煩。