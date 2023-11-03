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凱特布蘭琪加持任製片 名導曝「指愛」原因

記者陳建嘉／綜合報導
希臘新銳導演克里斯托斯尼古(左)執導新作「指尖驗愛」獲得金獎影后凱特布蘭琪加持。(圖：Apple TV+提供)
希臘新銳導演克里斯托斯尼古(左)執導新作「指尖驗愛」獲得金獎影后凱特布蘭琪加持。(圖：Apple TV+提供)

希臘新銳導演克里斯托斯尼古（Christos Nikou）近期帶來科幻浪漫新作「指尖驗愛」（Fingernails），並找來影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔綱製片，他受訪時直呼不可思議，凱特布蘭琪看過他首部電影「蘋果的記憶」（Apples），本來有機會進一步合作，不過當時凱特正在澳洲拍片，最終決定擔綱製片，「我們透過電話、電子郵件討論所有細節，她對主角潔西、里茲的選角也很滿意」，直誇影后相當了不起，「她在整部電影的製作過程中給予了巨大的支持」。

「指尖驗愛」描述在近未來的世界中，人們透過指甲配對測試尋找真愛，潔西伯克利（Jessie Buckley）飾演的安娜和傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）飾演的萊恩，透過一項全新科技的測試後完美配對，不過安娜卻質疑自己是否已找到真愛，隨後在一家愛情測試機構找到了一份工作，與里茲阿邁德（Rizwan Ahmed）飾演的阿米爾相遇並譜出戀曲。

克里斯托斯被問到為何選擇「指尖」而不是其他身體部位？他大笑表示從未想過，主要因為人們現在是透過指尖滑手機，查看交友軟體App是否有適合的約會對象，也在手指套上結婚戒指，「我相信手指是更有力量的，因為有十根手指，等於你可以尋找更多機會」。

由於「指尖驗愛」表示尋找真愛可能不一定是自己原有的想像，是否推薦情侶一起看？克里斯托斯首先笑說「當然好啊，這樣我們可以做一個研究，試著得出有哪些情侶仍在一起，哪些情侶分手了」，隨便表示自己在開玩笑，「我希望他們看完電影後不要分手」，強調這部電影是在講愛一個人重要的是理解、包容對方，而不僅是外在的結婚戒指、證書，並感性表示「每一天都要努力經營自己與身邊其他人的愛，這是我們人生中最重要的事」。

「指尖驗愛」邀來潔西柏克利(左)、里茲阿邁德浪漫談情。(圖：Apple TV+提...
「指尖驗愛」邀來潔西柏克利(左)、里茲阿邁德浪漫談情。(圖：Apple TV+提供)
「指尖驗愛」邀來潔西伯克利(左)、里茲阿邁德浪漫談情。(圖：Apple TV+提...
「指尖驗愛」邀來潔西伯克利(左)、里茲阿邁德浪漫談情。(圖：Apple TV+提供)
「指尖驗愛」是一部科幻愛情喜劇。(圖：Apple TV+提供)
「指尖驗愛」是一部科幻愛情喜劇。(圖：Apple TV+提供)
克里斯托斯尼古執導新作「指尖驗愛」探討現代愛情。(圖：Apple TV+提供)
克里斯托斯尼古執導新作「指尖驗愛」探討現代愛情。(圖：Apple TV+提供)
希臘新銳導演克里斯托斯尼古先前帶著「指尖驗愛」出席倫敦電影節，透過視訊接受台灣媒...
希臘新銳導演克里斯托斯尼古先前帶著「指尖驗愛」出席倫敦電影節，透過視訊接受台灣媒體訪問。(圖：Apple TV+提供)
克里斯托斯尼古執導新作「指尖驗愛」探討現代愛情。(圖：Apple TV+提供)
克里斯托斯尼古執導新作「指尖驗愛」探討現代愛情。(圖：Apple TV+提供)

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