烏克蘭女導用紀錄片 傳達戰火中希望

艾莉莎柯瓦倫科在炮火聲中完成「戰火邊緣的青春」剪輯工作。（記者李政龍／攝影）

俄烏戰爭打了超過一年半，當地民眾的生活現況，很多人都有些想像，不過曾訪台出席國際人權影展 的女導演艾莉莎柯瓦倫科（Alisa Kovalenko），在紀錄片作品「戰火邊緣的青春」（We Will Not Fade Away）中要呈現的並非悲情與絕望，而仍要給觀眾正向的鼓舞，她也表示和法國記者丈夫、小孩都不會離開烏克蘭 。

「戰火邊緣的青春」描述5個頓巴斯戰區的青少年，雖然身處俄、烏衝突的敏感地帶，且戰爭陰影加劇，他們卻像世界其他地區的年輕人一樣，渴望逃離小鎮。

提到年輕時的自己，艾莉莎表示家裡經濟不寬裕，也不住在大城市，她就是一直閱讀各種書籍來增廣見聞。至於為何後來選擇影像工作，竟然與天王巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）有關：「我小時候，家裡就只有兩支錄影帶，其一是日本動畫，另一就是阿諾主演的『魔鬼司令』（Commando），我反覆重看，愈看愈想拍片。」但她現在反倒致力於紀錄片拍攝，而非劇情片。

在拍「戰火邊緣的青春」時，艾莉莎已經感受到緊張氣氛，當去年俄羅斯 入侵烏克蘭，她再也沒辦法繼續拍片，因為曾經深入前線拍過戰爭紀錄片，她決定重回前線加入軍隊，每天都要面臨目擊友人陣亡的心理煎熬。她坦言：「我後來離開軍隊、回頭去剪輯『戰火邊緣的青春』，都可以聽到炮火聲時不時傳來，讓你知道戰爭一直沒有停止。」

就算是這樣，除了帶著影片到世界各國出席影展活動外，她與老公、孩子還是住在烏克蘭首都基輔，也沒有想要離開，她表示這是大家共同的決定，烏克蘭是她的國家，不會搬到其他地方。