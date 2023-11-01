「六人行」馬修派瑞洛杉磯家門堆滿花束 影迷送上他愛的蝙蝠俠

馬修派瑞28日過世。（美聯社）

演出影集「六人行」（Friends）走紅的影星馬修派瑞 （Matthew Perry）28日過世。3天以來，他的洛杉磯 住處外堆滿世界各地影迷致哀花束，粉絲送上他生前最愛的蝙蝠俠小物。

馬修派瑞住家位於洛杉磯西海岸、風光秀麗的太平洋斷崖（Pacific Palisades）高級社區。這社區位在山丘上，從後院就可一覽海景。馬修派瑞28日被助理發現倒在按摩浴缸內，急救人員到場時已經死亡。

馬修派瑞在1990年代走紅的情境喜劇「六人行」當中飾演「錢德勒」（Chandler Bing）演出10季。之後參與多部電影、電視作品，2022年出版回憶錄，講述他多年來對抗酒精、藥物成癮的經過。

演出電視劇「六人行」走紅的馬修派瑞（10月28日在洛杉磯太平洋斷崖（Pacific Palisades）高級社區家中過世，享年54歲。（中央社）

馬修派瑞過世，粉絲在他的住家門留下花束、卡片致哀，其中也有馬修派瑞生前最愛的超級英雄蝙蝠俠。其中一張卡片寫著「感謝你在我人生最艱難的時候帶給我最需要的歡笑，這改變了我的人生」。（中央社）

走訪事發地點，馬修派瑞的住宅門外堆滿了影迷留下來的花束、卡片及「蝙蝠俠」相關的紀念品。馬修派瑞生前向來喜歡分享他對超級英雄「蝙蝠俠」的熱愛。門後有一名保全人員留守現場。

「六人行」的影響力遍及全球，現場卡片也有英語之外的其他語言。其中一張卡片寫著「感謝你在我人生最艱難的時候帶給我最需要的歡笑，這改變了我的人生」。

來自英國倫敦的費尼提一家三口來到馬修派瑞的門前致哀，瑞秋·費尼提（Rachel Finity）難掩悲痛，一邊說話一邊發抖：「我們遠從倫敦來，在這裡得知了消息。他是我成長過程中很重要的一塊，看著六人行、殺手不眨眼（The Whole Nine Yards）、回到十七歲（17 Again），他演出精彩，趣味十足，受人喜愛，我當然從來沒有親自見過他，但他確實影響了我的人生。」

馬修派瑞過世，來自世界各地的「六人行」影迷前往他的住處致哀。圖為來自英國倫敦的一家人。（中央社）

丈夫班（Ben Finity）與兒子奧斯卡 （Oscar Finity）一起陪著瑞秋前來致哀。奧斯卡手上抱著一隻小熊玩偶，玩偶的衣服上面寫著「六人行」經典台詞How you doin'。

班說，他們全家到加州旅行，前幾天在旅館得知馬修派瑞過世的消息，因為太太是「六人行」的粉絲，非常難過，決定前來致意。

瑞秋講到馬修派瑞在「六人行」的演出：「他的嘲諷功力真的是沒人能比。錢德勒與喬伊的互動總是很好笑，我們還買了How you doin'的紀念品，我的名字叫瑞秋，瑞秋是我最愛的角色……他的過世讓我心碎。」

除了馬修派瑞在螢幕前的搞笑才華，瑞秋更欽佩他出書分享對抗酒癮、藥癮的心路歷程，幫助了無數面臨同樣困難的人們，令人心疼的是「他在拍攝六人行的時候就已經歷了這麼多，他在螢幕上卻掩飾得這麼好」。