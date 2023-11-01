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泰勒絲遭諷「沒有男人活不下去」好友看不下去想幫踩煞車

記者蘇詠智╱綜合報導
席琳娜(左)與泰勒絲的交情極佳，眾所皆知。(取材自Instagram)
席琳娜(左)與泰勒絲的交情極佳，眾所皆知。(取材自Instagram)

樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)創作歌曲才華無限，個人的財富也在團隊精心操作下飆破10億美元大關。外界眼中她要風得風、要雨得雨，唯獨處理感情的方式令一堆人不以為然。

最被詬病的是她空窗期都不會太久，光是今年就已換了三任男友，被嫌太過「戀愛腦」，遭諷刺「沒有男人活不下去」。尤其她近期和美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)打得火熱，不時現身VIP包廂觀戰，儘管炒熱話題，卻讓她的超級好朋友席琳娜(Selena Gomez)覺得進度太快、該踩煞車。

席琳娜與泰勒絲年齡相近、又都是受到歐美青少年喜愛的偶像，照說應該有瑜亮情結，然而席琳娜曾公開表明：「泰勒絲是我在演藝圈唯一真正的朋友。」雖然引發後續一堆風波，卻足以突顯席琳娜有多看重這段友誼；泰勒絲也常常與她約碰面，交情一直都很深厚。

紐約郵報八卦版報導，席琳娜覺得泰勒絲過去幾年對隱私很保密，跟崔維斯在一起卻非常高調，實在不太像她，感到有些怪怪的。泰勒絲曾經找休傑克曼(Hugh Jackman)等演藝界友人一起看比賽、同樂，席琳娜始終不願意加入，是因為認為此事已太受矚目到變得很混亂，她並不想置身其中。

不過報導也稱，就算是席琳娜對泰勒絲一頭栽進和崔維斯凱爾西的熱戀不太贊同，她與泰勒絲倒是沒有因此鬧意見，友情不受到干擾。

泰勒絲人紅到運動界，在萬聖節的裝扮中，金塊隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）竟扮成泰勒絲，喬丹戴上金色假髮並塗口紅，雖然完全不像，但非常吸睛，不過有網友替泰勒絲男友出氣，「凱爾西要出來揍爆喬丹了」。

泰勒絲(左)近期與美式足球名將高調談情，常去看比賽。(路透資料照片)
泰勒絲(左)近期與美式足球名將高調談情，常去看比賽。(路透資料照片)

泰勒絲 喬丹 足球

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