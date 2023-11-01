我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

阿湯「不可能的任務8」票房 英媒不看好

記者蘇詠智╱綜合報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座遠不如預期，下一集的票房令人擔憂。(取材自IMDb)
「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座遠不如預期，下一集的票房令人擔憂。(取材自IMDb)

影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)今年夏天的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)票房失利，讓人對尚未推出的續集更增憂慮，尤其美國演員工會罷工尚未落幕，該片攝製進度嚴重拖延，現已確定要到後年的5月才能上映。

英國衛報近日有篇文章標題為：「湯姆克魯斯能讓觀眾注意到『不可能的任務8』嗎？」內容似乎持否定的看法。

根據衛報的分析，「不可能的任務：致命清算 第一章」從片名就已經點出還有下一章，因此下一集的情節應該跟這一集密切相關，偏偏檔期原本只隔一年，現在卻要拖到兩年，到時候觀眾早把「第一章」的內容忘得差不多；加上「第一章」的賣座不如預期，顯示有看過、會好奇續集如何收場的人已經沒那麼多，續集票房很有可能比「第一章」更差。

從1996年首集推出到現在，「不可能的任務」系列已走過27個年頭，票房有高有低，「第一章」北美賣座成績卻是該系列的倒數第2名，只比第3集好，連首集的美國票房都不如；這還是在沒有換算幣值或通膨的情況之下，這樣的表現真的足以讓人為下一集的票房擔憂。

目前湯姆克魯斯只能期待在這兩年之內，有更多觀眾透過網路平台欣賞「第一章」，體會影評的叫好不是沒有道理，恢復對此系列的信心，要不然下一集想挽回頹勢，真的不太容易。

湯姆克魯斯的魅力能否挽救「不可能的任務」系列頹勢？外界都很好奇。(路透資料照片)
湯姆克魯斯的魅力能否挽救「不可能的任務」系列頹勢？外界都很好奇。(路透資料照片)

湯姆克魯斯 罷工

上一則

吳奇隆53歲生日 獲贈25歲「非常激情」寫真照

下一則

女神董璇變憔悴 網：救夫 苦了自己也老了自己

延伸閱讀

阿湯情何以堪？英媒懷疑「不可能的任務8」票房難再起

阿湯情何以堪？英媒懷疑「不可能的任務8」票房難再起
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
罷工拖太久？湯姆克魯斯「不可能任務8」延至2025上映

罷工拖太久？湯姆克魯斯「不可能任務8」延至2025上映
阿湯哥拍片保險金曝光 老命不值片酬一半

阿湯哥拍片保險金曝光 老命不值片酬一半

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06
汪峰被起底是演藝圈的「隱形富豪」。(取材自微博)

章子怡離婚後… 35億共同財產只得7億？汪峰被起底是隱形富豪

2023-10-25 21:33
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全