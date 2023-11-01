阿湯「不可能的任務8」票房 英媒不看好

「不可能的任務：致命清算 第一章」賣座遠不如預期，下一集的票房令人擔憂。(取材自IMDb)

影星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)今年夏天的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)票房失利，讓人對尚未推出的續集更增憂慮，尤其美國演員工會罷工 尚未落幕，該片攝製進度嚴重拖延，現已確定要到後年的5月才能上映。

英國衛報近日有篇文章標題為：「湯姆克魯斯能讓觀眾注意到『不可能的任務8』嗎？」內容似乎持否定的看法。

根據衛報的分析，「不可能的任務：致命清算 第一章」從片名就已經點出還有下一章，因此下一集的情節應該跟這一集密切相關，偏偏檔期原本只隔一年，現在卻要拖到兩年，到時候觀眾早把「第一章」的內容忘得差不多；加上「第一章」的賣座不如預期，顯示有看過、會好奇續集如何收場的人已經沒那麼多，續集票房很有可能比「第一章」更差。

從1996年首集推出到現在，「不可能的任務」系列已走過27個年頭，票房有高有低，「第一章」北美賣座成績卻是該系列的倒數第2名，只比第3集好，連首集的美國票房都不如；這還是在沒有換算幣值或通膨的情況之下，這樣的表現真的足以讓人為下一集的票房擔憂。