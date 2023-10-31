離婚恩怨何時休？裘莉誓言不放棄毀滅小布

安琪莉娜裘莉(左)曾經動手搶還是人夫的布萊德彼特，現在卻對他恨之入骨。（路透資料照片）

好萊塢近年來纏鬥最久的明星離異事件—布萊德彼特 （Bradley Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie），本以為兩人達成協議、離婚程序完成後，恩怨就一筆勾銷，想不到裘莉據稱怒火未消、打死不放棄要毀滅小布 ，報復手段還在持續進行，讓人對他們之間到底發生了什麼樣的衝突更加好奇。

根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，裘莉在離婚後還又繼續向加州州長紐森請命，大力推動針對家暴官司的法官和法庭人員要再接受訓練，該刊物稱這是她很明顯的表示對於她堅稱有家暴行為的布萊德彼特卻在孩子監護權的官司上一再逃過的不滿，她曾經請求撤換官司的法官，稱對方與布萊德彼特有業務往來，刻意偏袒他，還設法讓該法官判定布萊德彼特能夠跟她一起取得小孩共同監護權的決定無效。

布萊德彼特恐要繼續承受前妻的攻擊。（路透資料照片）

「國家詢問報」報導，裘莉很氣法庭就是不讓她的小孩出庭控訴布萊德彼特，因此她不但要繼續對付他，還要對付幫助他的友人。過往裘莉和另外兩位前夫強尼李米勒(Jonny Lee Miller)、比利鮑伯松頓(Billy Bob Thornton)，雖然都很快結束婚姻，卻也沒鬧到勢同水火，尤其和強尼李米勒現在還是保持不錯的交情，唯獨對於小布，她簡直恨之欲其死，且打定主意要讓他身敗名裂，如此強大的恨意，跟她當初明知他已有珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)這個妻子還要使計搶到手的堅決，簡直有180度的轉變。

裘莉固然在外界眼中，曾經有著瘋狂、偏執的形象，畢竟也在好萊塢打滾多年，清楚少樹敵的重要性，如此不顧一切的要報復前夫，極有可能是他做出令她深惡痛絕的行為，然而她稱他在私人飛機上對自己與其中一個小孩動手，已經因證據不足而被撤案，小布有沒有真的醉後對她施暴，宛如羅生門，不是當事人很難清楚整個狀況。