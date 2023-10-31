HBO Max「六人行」每季片頭 加上5秒鐘懷念馬修派瑞字卡

美國影音平台在「六人行」每一季的片頭前加上懷念馬修派瑞的字卡。(取材自Max)

美國經典喜劇「六人行」（Friends）要角之一馬修派瑞 （Matthew Perry）54歲去世，和他合作長達10年的寇特妮考絲（Courteney Cox）、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與大衛史威莫（David Schwimmer），終於發表聯合聲明，表示需要時間來度過悲傷、撫平如此深沉的失落，他們暫時還不能夠細說內心的難過，先向馬修派瑞的家人獻上他們的愛和關懷。

「六人行」描述一群紐約的青年男女，如何在生活中互相扶持，各自尋找到人生的方向。馬修派瑞和麥特勒布蘭扮演同住在一起的室友，寇特妮考絲與珍妮佛安妮絲頓則是住在他們對門的一對女性密友，麗莎庫卓是兩個女生的朋友，大衛史威莫則是寇特妮考絲的哥哥，也是兩個男生的朋友，最後馬修與寇特妮共結連理，大衛則與珍妮佛修成正果。

「六人行」寇特妮考絲（左起）、麥特勒布蘭、麗莎庫卓與大衛史威莫（右起）、珍妮佛安妮絲頓，發表聯合聲明哀悼馬修派瑞（右三）。(取材自Instagram)

戲裡彼此的關係密切又錯綜，戲外他們無論是爭取提高片酬或是面對一些重要大事，都是同一陣線，聯手出擊，一樣很團結。無怪乎，在珍妮佛安妮絲頓等5個人的聯合聲明中，一開始就寫道：「我們都徹底、全然的因為失去馬修而感到心力交瘁，我們不只是同劇合演的夥伴，我們是一個家庭。」

而「六人行」兩位原創、製作人則在他們的聯合聲明中表示：「能有他在我們的生命中，我們感到被賜福。雖然說演員把角色變成自己的聽來像陳腔濫調，但用在馬修身上，沒有比這個更真實的說法。他永遠是整間房子裡最好玩的人，也是最貼心的，擁有一顆願意付出、無私的心。」最後他們仿照「六人行」每一集小標題慣用的「The One」開頭的語法寫道：「This truly is The One Where Our Hearts Are Broken.」（這真的是讓我們心碎。）

紐約大樓外有影迷獻花悼念馬修派瑞。（美聯社）

目前在美國上架「六人行」的HBO Max，則在每一季的片頭之前，加上5秒鐘懷念馬修派瑞的字卡，劇中的紐約大樓外景，也已經有影迷擺上鮮花來哀悼他的離世。