HBO Max「六人行」每季片頭 加上5秒鐘懷念馬修派瑞字卡

美國影音平台在「六人行」每一季的片頭前加上懷念馬修派瑞的字卡。(取材自Max)

美國經典喜劇「六人行」(Friends)要角之一馬修派瑞 (Matthew Perry)54歲去世,和他合作長達10年的寇特妮考絲(Courteney Cox)、珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)、麥特勒布蘭(Matt LeBlanc)、麗莎庫卓(Lisa Kudrow)與大衛史威莫(David Schwimmer),終於發表聯合聲明,表示需要時間來度過悲傷、撫平如此深沉的失落,他們暫時還不能夠細說內心的難過,先向馬修派瑞的家人獻上他們的愛和關懷。

「六人行」描述一群紐約的青年男女,如何在生活中互相扶持,各自尋找到人生的方向。馬修派瑞和麥特勒布蘭扮演同住在一起的室友,寇特妮考絲與珍妮佛安妮絲頓則是住在他們對門的一對女性密友,麗莎庫卓是兩個女生的朋友,大衛史威莫則是寇特妮考絲的哥哥,也是兩個男生的朋友,最後馬修與寇特妮共結連理,大衛則與珍妮佛修成正果。

「六人行」寇特妮考絲(左起)、麥特勒布蘭、麗莎庫卓與大衛史威莫(右起)、珍妮佛安妮絲頓,發表聯合聲明哀悼馬修派瑞(右三)。(取材自Instagram)

戲裡彼此的關係密切又錯綜,戲外他們無論是爭取提高片酬或是面對一些重要大事,都是同一陣線,聯手出擊,一樣很團結。無怪乎,在珍妮佛安妮絲頓等5個人的聯合聲明中,一開始就寫道:「我們都徹底、全然的因為失去馬修而感到心力交瘁,我們不只是同劇合演的夥伴,我們是一個家庭。」

而「六人行」兩位原創、製作人則在他們的聯合聲明中表示:「能有他在我們的生命中,我們感到被賜福。雖然說演員把角色變成自己的聽來像陳腔濫調,但用在馬修身上,沒有比這個更真實的說法。他永遠是整間房子裡最好玩的人,也是最貼心的,擁有一顆願意付出、無私的心。」最後他們仿照「六人行」每一集小標題慣用的「The One」開頭的語法寫道:「This truly is The One Where Our Hearts Are Broken.」(這真的是讓我們心碎。)

紐約大樓外有影迷獻花悼念馬修派瑞。(美聯社)

目前在美國上架「六人行」的HBO Max,則在每一季的片頭之前,加上5秒鐘懷念馬修派瑞的字卡,劇中的紐約大樓外景,也已經有影迷擺上鮮花來哀悼他的離世。