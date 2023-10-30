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葛妮絲派楚自揭與馬修派瑞一段情 透露「六人行」外真實面

記者蘇詠智／即時報導
馬修派瑞的影后舊愛發文悼念他。(取材自Instagram)
馬修派瑞的影后舊愛發文悼念他。(取材自Instagram)

「六人行」（Friends）馬修派瑞（Matthew Perry）54歲去世，他的家人向「時人」表示心碎，稱讚他曾為世人帶來許多歡樂，影迷也對他有很大的意義，感謝外界給予的關懷。而在他大紅之前曾與他有段短暫情緣的葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)，也在社群網站上發文懷念他，揭露他在「六人行」之外，粉絲不太了解的另一面。

葛妮絲派楚提到1993年的夏天，和馬修派瑞在麻州的戲劇節活動認識，展開了一段短暫的夏日戀曲。雖然大部分的時間，他們都忙著演舞台劇，但一有空檔就會開車到郊外的小溪游泳，或是在大學酒吧裡暢飲啤酒，然後躲在茂密的草叢中親吻。在她的眼中，馬修非常的風趣、貼心、好玩。

那時的馬修已經拍完了「六人行」的第一集，但還沒播出，心裡既期待這齣戲能成為他事業的轉捩點，又很緊張觀眾的反應。葛妮絲表示，這戲真的如他所盼望的讓他大紅，雖然彼此後來漸行漸遠，每次有機會碰面還是很開心，她也因為馬修的去世感到很難過。

馬修派瑞除了葛妮絲派楚外，也曾交往過茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、和卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)被撮合約會，英國每日郵報稱他生前始終沒有放棄想要建立自己的家庭，卻一直沒機會在對的時機碰上對的人，而他亦不排除領養小孩，以便若是真命天女遲遲不出現，無奈這些想法永遠不能實現，到離開人世時，還是孤單的一個人。

葛妮絲派楚很傷心昔日曾約會過的對象猝逝。（路透資料照片）
葛妮絲派楚很傷心昔日曾約會過的對象猝逝。（路透資料照片）
「六人行」影迷在該劇的紐約外景地擺上鮮花，懷念近日去世的馬修派瑞。（美聯社）
「六人行」影迷在該劇的紐約外景地擺上鮮花，懷念近日去世的馬修派瑞。（美聯社）

馬修派瑞 舞台劇 麻州

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