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布蘭妮出書爆猛料 賈斯汀遭圍剿 「超級男孩」隊友幫求饒

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（右）在新書爆出一堆關於賈斯汀的猛料，讓他備受各方抨擊。（路透資料照片）
布蘭妮（右）在新書爆出一堆關於賈斯汀的猛料，讓他備受各方抨擊。（路透資料照片）

布蘭妮（Britney Spears）的勁爆回憶錄「The Woman In Me」上市後果然引起熱烈話題，尤其她揭露曾為舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎、後來賈斯汀用簡訊跟她分手等內容，激起粉絲的不滿，認為他對布蘭妮太過分，排山倒海的抨擊，讓賈斯汀心情跌谷底，連昔日在「超級男孩」的隊友蘭斯（Lance Bass）都替他求饒，喊話：「如果布蘭妮都能原諒他，大家也放過他吧。」

同樣都出身自「米老鼠俱樂部」、青少年時期就結緣的布蘭妮和賈斯汀，一度是西洋樂壇金童玉女，也被歌迷期待能走進結婚禮堂，哪知後來不但分手，還鬧得不很愉快。

英國「每日郵報」報導，賈斯汀並沒有先去找布蘭妮探口風，但書上市後發現自己被爆出一堆醜事，心情可想而知的差，和妻子潔西卡貝兒（Jessica Biel）的關係也陷低潮。布蘭妮高中時的男友唐納則罵賈斯汀：「要女人墮胎的男人就是坨屎！」

當年賈斯汀與布蘭妮分手後，布蘭妮在公眾眼前崩潰、形象嚴重下滑，還被法庭判由父親傑米監管她的生活，賈斯汀卻一路扶搖直上，事業大旺，從歌壇紅到影壇，享受好多年的風光。而今風水輪流轉，布蘭妮逮到機會報一箭之仇，知情人士稱：「她根本不在乎會冒犯到誰。」

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