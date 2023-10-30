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哀悼馬修派瑞 「六人行」中她最先PO照

記者蘇詠智／綜合報導
瑪姬惠勒（右）在「六人行」扮演馬修派瑞的鴨嗓女友，是該劇演員中第一個發表悼念他的圖文。（取材自Instagram）
瑪姬惠勒（右）在「六人行」扮演馬修派瑞的鴨嗓女友，是該劇演員中第一個發表悼念他的圖文。（取材自Instagram）

「六人行」馬修派瑞驚傳在洛城家中的按摩浴缸內溺斃，享年54歲。該劇的官方社群帳號與製作該劇的華納兄弟電視聯合發表聲明，表示對此悲劇傷心，稱他對劇組所有人都是真正的禮物。而過往10季的情節中，馬修派瑞扮演的「錢德勒」(Chandler Bing)和不少演員有對手戲，第一個搶先出來在社群網站上發文悼念他的是飾演錢德勒的鴨嗓女友珍妮絲的瑪姬惠勒（Maggie Wheeler）。

瑪姬惠勒雖然並非「六人行」主角，但她的特殊嗓音，以及和馬修派瑞的逗趣對手戲，卻讓觀眾印象極深刻。她在社群網站上寫道：「真是莫大的損失，全世界都會記得你，馬修派瑞。在你過於短暫的生命裡，曾為許多人們帶來的歡樂，則會繼續活下去。我為我們曾經一起共享的創作時光深感被賜福。」

客串飾演錢德勒母親的資深性感女星摩根菲釵則寫道：「我為我『兒子』馬修派瑞的去世而心碎，失去這麼出色的年輕演員讓人震驚。我向他的親友、家人獻上關懷和愛，尤其是他的父親約翰班奈派瑞，我們以前合作過兩齣影集。」

曾在「六人行」客串扮演麗莎庫卓飾演的脫線女菲碧之約會對象的麥可拉帕波特，也在社群網站上寫道：「安息吧，馬修派瑞。永遠親切、酷、冷靜又有才華，你已經是美國文化的一部分，會永遠活著。」

馬修派瑞 社群網站

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