「六人行」痛失馬修派瑞 麗莎庫卓承諾出席葬禮、收養他的狗

麗莎庫卓（中）據稱已承諾出席馬修派瑞（左）的葬禮，也可能收養他的狗。(取材自IMDb)

美國經典喜劇影集「六人行」（Friends）主角之一馬修派瑞 （Matthew Perry）在洛城家中的按摩浴缸內死亡，享年54歲，其他幾位主角寇特妮考絲（Courteney Cox）、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、大衛史威莫（David Schwimmer）到現在雖然都沒有公開對外發言，據「紐約郵報」八卦 版報導，將準備發表聯合聲明。而他們過去因為該劇大紅，無論是爭取加薪還是面對一切的重大變故都站在同一陣線，關係很密切，所以馬修的突然去世，讓其他人都相當震撼、感傷。

馬修派瑞在「六人行」的主角群中年紀最小，麗莎庫卓則是年紀最長的「大姊」，歐美媒體報導，其他幾個人驚聞馬修的噩耗，都感到失去了自己的小弟，非常難過，也不敢置信。尤其麗莎庫卓一直懷疑是不是他可能服藥時出了什麼問題導致悲劇的發生，馬修家中也被警方搜出有抗憂鬱和抗焦慮的處方藥。麗莎庫卓據稱已經允諾會出席馬修的葬禮，也考慮要收養他的狗。