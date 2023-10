悼「六人行」馬修派瑞 愛黛兒停唱1晚、杜魯多發文憶小學同學

美國經典喜劇影集「六人行」(Friends)主角之一馬修派瑞 (Matthew Perry),驚傳在洛杉磯 家中按摩浴缸內溺斃身亡,享年54歲。馬修派瑞生前最後一篇Instagram貼文,是6天前在夜間露天浴缸中泡澡的照片,並寫下:「喔,溫暖的水包圍著你,感覺超讚吧?我是馬修。」豈料6天後,他竟也是在浴缸中離世。

馬修派瑞的死訊震驚好萊塢,正在賭城拉斯維加斯演出的英國樂壇天后愛黛兒(Adele),決定停唱一晚,以紀念馬修,她受訪時稱,「他說出對抗毒癮的過程,非常勇敢,我餘生也會記得他在『六人行』的演出」。

Adele payed a tribute to Matthew Perry, the eternal Chandler from “Friends”.



'Not Matthew Perry'pic.twitter.com/vcMCLlyquV