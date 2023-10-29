悼「六人行」馬修派瑞 愛黛兒停唱1晚、杜魯多發文憶小學同學

馬修派瑞的猝逝讓全球影迷震驚。(美聯社資料照片)

美國經典喜劇影集「六人行」(Friends)主角之一馬修派瑞 （Matthew Perry），驚傳在洛杉磯 家中按摩浴缸內溺斃身亡，享年54歲。馬修派瑞生前最後一篇Instagram貼文，是6天前在夜間露天浴缸中泡澡的照片，並寫下：「喔，溫暖的水包圍著你，感覺超讚吧？我是馬修。」豈料6天後，他竟也是在浴缸中離世。

馬修派瑞的死訊震驚好萊塢，正在賭城拉斯維加斯演出的英國樂壇天后愛黛兒(Adele)，決定停唱一晚，以紀念馬修，她受訪時稱，「他說出對抗毒癮的過程，非常勇敢，我餘生也會記得他在『六人行』的演出」。

Adele payed a tribute to Matthew Perry, the eternal Chandler from “Friends”.



'Not Matthew Perry'pic.twitter.com/vcMCLlyquV — FirstCuriosity (@FirstCuriosity) October 29, 2023

與馬修曾經是在渥太華當過小學同學的加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)發文表示，永不會忘記兩人以前在學校玩過的遊戲，「我知道世界各地的人永不忘記馬修帶給我們的快樂」。