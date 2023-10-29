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美國現象／「女孩數學」走紅 是幽默還是歧視？

悼「六人行」馬修派瑞 愛黛兒停唱1晚、杜魯多發文憶小學同學

世界新聞網／編輯
馬修派瑞的猝逝讓全球影迷震驚。(美聯社資料照片)
馬修派瑞的猝逝讓全球影迷震驚。(美聯社資料照片)

美國經典喜劇影集「六人行」(Friends)主角之一馬修派瑞（Matthew Perry），驚傳在洛杉磯家中按摩浴缸內溺斃身亡，享年54歲。馬修派瑞生前最後一篇Instagram貼文，是6天前在夜間露天浴缸中泡澡的照片，並寫下：「喔，溫暖的水包圍著你，感覺超讚吧？我是馬修。」豈料6天後，他竟也是在浴缸中離世。

馬修派瑞的死訊震驚好萊塢，正在賭城拉斯維加斯演出的英國樂壇天后愛黛兒(Adele)，決定停唱一晚，以紀念馬修，她受訪時稱，「他說出對抗毒癮的過程，非常勇敢，我餘生也會記得他在『六人行』的演出」。

與馬修曾經是在渥太華當過小學同學的加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)發文表示，永不會忘記兩人以前在學校玩過的遊戲，「我知道世界各地的人永不忘記馬修帶給我們的快樂」。

「六人行」曾是全美收視最高影集，馬修派瑞在「六人行」中扮演的錢德，言語犀利、舉止斯文，最後和莫妮卡從好友變成戀人。

「六人行」主角們曾出席各大頒獎典禮，人氣極旺。(美聯社資料照片)
「六人行」主角們曾出席各大頒獎典禮，人氣極旺。(美聯社資料照片)

馬修派瑞 杜魯多 洛杉磯

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