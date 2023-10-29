馬修派瑞曾和天后交往 最討厭基努李維？

馬修派瑞(圖)在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維。（取材自Instagram）

「六人行」（Friends）馬修派瑞 （Matthew Perry）驚傳在家中浴缸內死亡，除了讓全球影迷感到震驚、不捨，他生前事蹟也再度引起討論。曾是當紅影集小生的他，在聲名最高的時候，不僅和影壇天后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）談過一段短暫的戀愛，也曾被撮合與卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）約會，但他去世前最後一條被各方矚目的新聞，卻是在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維 （Keanu Reeves）、遭到各方圍剿而不得不道歉。

馬修派瑞在「六人行」裡扮演的錢德常語帶諷刺、講話有點尖酸，而他戲外除了這一點頗為接近，還加上被酒癮、毒癮困擾，嚴重影響到演藝事業，儘管「六人行」完結後，他還是繼續在「60號攝影棚Live秀」等劇裡亮相，卻也難再回到「六人行」那樣的事業高峰。前年所有主角再度在特別節目「六人行：當我們又在一起」團聚，馬修看來雖明顯的變老，精神還算不差，想不到一年多後他推出回憶錄「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」，又因為對基努李維的攻擊引來批評。

在書中，馬修提到曾經合演電影的已故男星瑞佛菲尼克斯（River Phoenix），極力讚揚他的才華與為人，然而突然感慨反問，為何像瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑（Heath Ledger）這樣有才華的演員都已離世，基努李維卻還活著？之後的另一個段落，馬修派瑞談到聽聞曾合演「鬼馬雙鏢客」（Almost Heroes）的喜劇胖諧星好友克里斯法利（Chris Farley）猝逝，激動到在珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）的更衣室牆上一拳砸出一個大洞，又補上一句：「基努李維依然還活著。」