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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

馬修派瑞曾和天后交往 最討厭基努李維？

記者蘇詠智／綜合報導
馬修派瑞(圖)在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維。（取材自Instagram）
馬修派瑞(圖)在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維。（取材自Instagram）

「六人行」（Friends）馬修派瑞（Matthew Perry）驚傳在家中浴缸內死亡，除了讓全球影迷感到震驚、不捨，他生前事蹟也再度引起討論。曾是當紅影集小生的他，在聲名最高的時候，不僅和影壇天后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）談過一段短暫的戀愛，也曾被撮合與卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）約會，但他去世前最後一條被各方矚目的新聞，卻是在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維（Keanu Reeves）、遭到各方圍剿而不得不道歉。

馬修派瑞在「六人行」裡扮演的錢德常語帶諷刺、講話有點尖酸，而他戲外除了這一點頗為接近，還加上被酒癮、毒癮困擾，嚴重影響到演藝事業，儘管「六人行」完結後，他還是繼續在「60號攝影棚Live秀」等劇裡亮相，卻也難再回到「六人行」那樣的事業高峰。前年所有主角再度在特別節目「六人行：當我們又在一起」團聚，馬修看來雖明顯的變老，精神還算不差，想不到一年多後他推出回憶錄「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing」，又因為對基努李維的攻擊引來批評。

在書中，馬修提到曾經合演電影的已故男星瑞佛菲尼克斯（River Phoenix），極力讚揚他的才華與為人，然而突然感慨反問，為何像瑞佛菲尼克斯、希斯萊傑（Heath Ledger）這樣有才華的演員都已離世，基努李維卻還活著？之後的另一個段落，馬修派瑞談到聽聞曾合演「鬼馬雙鏢客」（Almost Heroes）的喜劇胖諧星好友克里斯法利（Chris Farley）猝逝，激動到在珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）的更衣室牆上一拳砸出一個大洞，又補上一句：「基努李維依然還活著。」

除了瑞佛菲尼克斯、馬修派瑞、克里斯法利等都有藥物成癮的問題，而基努李維和瑞佛菲尼克斯合作過「男人的一半還是男人」（My Own Private Idaho）且交情不錯之外，完全感覺不出基努李維哪裡對不起過馬修派瑞，或是跟他有深仇大恨，但馬修對基努卻顯得充滿惡意，更有點詛咒他死的味道，當然引發各方反感，到最後他道歉，解釋自己不是特別針對對基努，只是想要隨便提一個還在世、大家都熟知的人，這說法自然無法被外界接受，最後他讓出版社把那幾段話刪掉。

馬修派瑞在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維(圖)。（取材自Instagram）
馬修派瑞在個人回憶錄中疑似諷刺基努李維(圖)。（取材自Instagram）

基努李維 馬修派瑞

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