77歲雪兒霸氣登封 梅格萊恩甜美不見了

77歲的雪兒在最新雜誌封面依然氣勢十足。（取材自Instagram）

雜誌封面人物不是當紅年輕偶像的專利，資深天后一樣也能夠成為主打，不過彼此保養的高下，就難逃被比較。77歲的雪兒（Cher）和61歲的梅格萊恩（Meg Ryan），近日分別登上「PAPER」、「時人」的封面，不同於前者仍然豔麗、霸氣，後者還是無法遮掩外表的明顯變化，難以找回當紅時的甜美俏麗。

雪兒闖蕩演藝圈快要一甲子，舞台表演始終是造型奇特奪目、前衛而充滿自信，就算現在已經要邁向80歲，她還是堅持不退休 ，也不改變特立獨行的作風。她的現任男友亞歷山大艾德華茲（Alexander Edwards）才37歲，不到她年齡的一半，她仍認為彼此之間沒有代溝，亦不怕被形容為「祖孫戀」。