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77歲雪兒霸氣登封 梅格萊恩甜美不見了

記者蘇詠智／綜合報導
77歲的雪兒在最新雜誌封面依然氣勢十足。（取材自Instagram）
77歲的雪兒在最新雜誌封面依然氣勢十足。（取材自Instagram）

雜誌封面人物不是當紅年輕偶像的專利，資深天后一樣也能夠成為主打，不過彼此保養的高下，就難逃被比較。77歲的雪兒（Cher）和61歲的梅格萊恩（Meg Ryan），近日分別登上「PAPER」、「時人」的封面，不同於前者仍然豔麗、霸氣，後者還是無法遮掩外表的明顯變化，難以找回當紅時的甜美俏麗。

雪兒闖蕩演藝圈快要一甲子，舞台表演始終是造型奇特奪目、前衛而充滿自信，就算現在已經要邁向80歲，她還是堅持不退休，也不改變特立獨行的作風。她的現任男友亞歷山大艾德華茲（Alexander Edwards）才37歲，不到她年齡的一半，她仍認為彼此之間沒有代溝，亦不怕被形容為「祖孫戀」。

昔日曾是「美國甜心」代表的梅格萊恩，過去10多年沒有太多影劇作品，彷彿半退休，近期她要推出自導自演的最新愛情喜劇「What Happens Later」，特地接受「時人」專訪，將過去幾年的心路歷程說個明白。雖然影迷樂見她再度回歸幕前，但「時人」的封面照上，她的嘴唇與顴骨看來不太自然，且下巴也變得較豐滿，整張照片就是給人一種揮之不去的詭異感。

61歲梅格萊恩最新雜誌封面看來仍有些不自然。（取材自Instagram）
61歲梅格萊恩最新雜誌封面看來仍有些不自然。（取材自Instagram）

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