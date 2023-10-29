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真人版白雪公主 沒有「戀愛腦」

記者蘇詠智／綜合報導
真人版「白雪公主」比預期的更像卡通原版。（取材自Disney）
真人版「白雪公主」比預期的更像卡通原版。（取材自Disney）

打從選角公布以來就引發外界高度爭議的迪士尼真人版「白雪公主」（Snow White）電影，終於有了首張正式劇照，只見女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler）以卡通版公主的經典造型出現，身旁圍著7個電腦後製出來的矮人，遠比之前片場工作照流出時、外界抨擊「把原作改得亂七八糟」有很大的改變，至少與卡通的樣子看起來相像很多，不過真人版仍然有好幾處明顯的改編，是否會讓喜愛動畫經典的粉絲無法接受，要等正式上映後才見分曉。

目前已知真人版中的獵人一角，會配合當今的「選角多元化」而由黑人男星安蘇卡比亞（Ansu Kabia）飾演，且這個版本沒有白馬王子的角色，男主角是全新打造的人物，由東尼獎獲獎演員安德魯伯納普（Andrew Burnap）扮演，瑞秋賽格勒的拉丁血統健康膚色並不像卡通裡的公主那麼雪白，也是很明顯的不同。

瑞秋透露，真人版的公主並沒有期盼夢中的王子出現，而是希望能夠順利成為父王的接班人、統治整個國家，顯然迪士尼認為現代女性都不能有「戀愛腦」，每一個都要是事業為重的女強人，如此一來是否更刺激賣座，尚不得而知。倒是由於目前美國演員工會還在罷工中，迪士尼宣布真人版「白雪公主」檔期再往後延到2025年的3月上映，比原定整整延後快一年。

「白雪公主」卡通原版中的公主和7個小矮人，造型已深入人心。（取材自IMDb）
「白雪公主」卡通原版中的公主和7個小矮人，造型已深入人心。（取材自IMDb）

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