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最強女歌手瑪丹娜 金氏認證歌曲賣破4億張

記者蘇詠智╱綜合報導
瑪丹娜仍是金氏紀錄認證的「史上歌曲銷量最高」和「史上巡演票房累積最高」的女歌手雙冠王。(路透資料照片)
瑪丹娜仍是金氏紀錄認證的「史上歌曲銷量最高」和「史上巡演票房累積最高」的女歌手雙冠王。(路透資料照片)

當今樂壇天之驕女泰勒絲(Taylor Swift)，與中生代天后碧昂絲(Beyoncé )，雖然今年都因為巡迴演出票房熱賣而又大出風頭，但要數「史上最強女歌手」，瑪丹娜(Madonna)如果自居第2，沒有人敢稱冠軍。金氏世界紀錄近日重新認證，瑪丹娜是史上歌曲銷量最高的女藝人，綜合專輯、單曲、數位發行等，超過4億，在她之後依序才是蕾哈娜(Rihanna)、瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、泰勒絲與碧昂絲。

根據金氏世界紀錄，瑪丹娜從2009年開始就一直穩坐「銷量最高女歌手」冠軍寶座，超過10年未被擠下王座，在她之前銷量更高的歌手和樂團只有披頭四(The Beatles)、「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)和麥可傑克森(Michael Jackson)，更顯出她的威力不凡。

除了音樂的銷量傲視群雌，瑪丹娜同時也還是「巡演票房收入最高女歌手」紀錄保持人，近13億8975萬美元，由於她最近還展開了「The Celebration」巡迴演唱，這個數字可望再往上加。

最令人佩服的是，瑪丹娜目前65歲，完全可以在家享受富裕的退休生活，她卻堅持不退休，還完全不想被泰勒絲比下去，在規畫「The Celebration」的節目時，就安排了一堆的歌舞，練習練到抵抗力下降、一度因為感染而送進加護病房，差點一命嗚呼，她卻休息不到半年，馬上踏上巡演的旅程，拚勁令人自嘆弗如。

不過說到底，瑪丹娜畢竟在娛樂圈走紅40年，泰勒絲與碧昂絲都沒有這麼久，倘若她們像瑪丹娜一樣繼續紅到老，可能有機會突破她的紀錄。

已經65歲的瑪丹娜(中)，在最新巡演還是賣力的載歌載舞。(路透資料照片)
已經65歲的瑪丹娜(中)，在最新巡演還是賣力的載歌載舞。(路透資料照片)

瑪丹娜 泰勒絲 碧昂絲

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