「小甜甜」布蘭妮回憶錄 搶攻暢銷書榜

「小甜甜」布蘭妮出版回憶錄，引發關注。(路透)

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）在日前出版的回憶錄「The Woman in Me」中詳述自己成為超級巨星的歷程，以及成名對她帶來的種種傷害。據報導，出版商賽門舒斯特公司是以天價1500萬美元跟布蘭妮簽約。

中央社綜合電訊報導，布蘭妮這本備受各界期待的回憶錄，已經有一項內幕登上頭條新聞，她1999年至2002年間與流行歌手賈斯汀（Justin Timberlake）交往期間曾遭施壓去墮胎 。

出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）對布蘭妮回憶錄大部分內容都保密有加。這並不奇怪，因為據報導，賽門舒斯特是以天價1500萬美元跟布蘭妮簽約。

然而，這1500萬美元稱不上是豪賭，因為這本回憶錄已在美國亞馬遜 （Amazon US）預售榜上名列前茅。這本回憶錄將以10種語言在約20個國家正式發行。

布蘭妮向「時人雜誌」（People Magazine）表示，「重溫這一切最起碼可說是讓人興奮、心碎和激動的」。

情緒上的震盪，意味著41歲的布蘭妮只為其有聲書錄製一小部分內容，剩下的則是留給女星蜜雪兒 威廉絲（Michelle Williams）朗讀。

布蘭妮本周在社群平台Instagram寫著，許多新聞對這本書的報導讓人很難消化，但「我今早醒來，告訴（自己）這些事其實都是相對性的…沒什麼好在乎」。

布蘭妮在媒體關注下成長，引發各界關注，也導致父親史皮爾茲（Jamie Spears）依法控制她的生活。但兩年前擺脫父親監管後，布蘭妮的生活也沒有一帆風順。不過現在看來，她的藝術成就將再添一筆榮登暢銷書榜的紀錄。