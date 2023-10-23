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「捍衛戰士2」口碑反轉 挨轟原創不足、一點也不怎樣

記者蘇詠智／綜合報導
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。(取材自豆瓣電影)
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。(取材自豆瓣電影)

湯姆克魯斯(Tom Cruise)去年大作「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)不僅全球狂賣近15億美元，更風光入圍奧斯卡最佳影片，連影評人都報以好評，甚至比起1980年代推出的第一集還要明顯的叫好。不過近期首集導演東尼史考特(Tony Scott)的哥哥雷利史考特，(Ridley Scott)卻開了第一槍，稱「捍衛戰士：獨行俠」根本在原創性上比不過第一集，還暗示片子一點也不怎樣。之後演出「黑道家族」(The Sopranos)的羅伯伊萊爾(Robert Iler)更砲轟「捍衛戰士：獨行俠」像麥當勞一樣，只會一時之間受到喜愛，幾年之後就會被質疑「怎麼那麼糟」，罵道：「它毀了整個電影業！」

去年「捍衛戰士：獨行俠」人人誇，一年之後已經有人出來逆風批評，這只是酸葡萄心態，還是該片的公眾評價真的要大翻轉的前兆？歐美娛樂網站分析，「捍衛戰士：獨行俠」出現的時機剛剛好，就在疫情衝擊快要結束、觀眾大舉重回戲院正好期待要感受炫目商業大作影音效果時，它盛大上映，讓所有人再一次回味疫情前欣賞娛樂大片的過癮感覺。所以對它的印象分數破表，情不自禁幫它加很多分，超過片子本身的成績。但現在，觀眾不會再受到這樣的感情因素影響，會回歸就片子本身的表現來評斷，「捍衛戰士：獨行俠」之前得到的溢美將可能慢慢消褪，好評反轉到負評增多。

有趣的是，首集「捍衛戰士」當初上映時，雖然全美大熱賣，影評卻沒有給予熱烈的叫好，大都認為這部片雖有出色的空戰畫面，但人物的性格塑造、情節的發展幾乎跟紙一樣薄，是標準的缺乏內涵商業片，直到多年之後，才被視為1980年代的經典之一，卻也只因為掀起票房狂潮這點因素，而不是片子本身真有不得了的藝術成就。不過「捍衛戰士」評價多年後逐漸提升，「捍衛戰士：獨行俠」卻被預言將開始下滑。

「捍衛戰士」當年並不受到影評人熱愛。(取材自IMDb)
「捍衛戰士」當年並不受到影評人熱愛。(取材自IMDb)

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