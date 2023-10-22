我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

漸凍症華女 每天工作10小時 成知名美劇視效大師

布碌崙8大道附近發生群毆槍擊案 兩人受傷

布蘭妮就是愛全裸自拍給大家看 坦承為了這個原因

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮連在新書封面上也還是要裸上身。（取材自Amazon）
布蘭妮連在新書封面上也還是要裸上身。（取材自Amazon）

布蘭妮（Britney Spears）備受矚目的回憶錄「The Woman In Me」24日上市，她為免再度引來酸民圍剿，再一次關掉社群網站的留言功能。她自從前年取回自由、再也不用被父親傑米（Jamie Spears）監管她的生活以及財務後，三不五時在社群網站上發布裸照，有時甚至大膽到正面全露、只用圖案或雙手遮住3點，讓昔日被她「小甜甜」形象吸引的粉絲驚駭不已，自然也造成不少爭議。對此，她終於在回憶錄中親自解釋理由。

多數名人就算發裸照也是偶一為之，也不會讓人太有情色聯想，但布蘭妮不僅時常發裸照，裸照的尺度與表現方式都令人覺得怪怪的，她寫道：「我知道有很多人不理解，為什麼我很喜歡拍下自己裸體或是穿新衣服的樣子，但我想，如果他們也被別人拍過成千上萬次，被刺激同時也要擺出別人允許的姿勢，應該就會了解，我從擺出自己覺得性感的姿勢再拍下自己的照片，得到非常多的樂趣。」

無奈的是，布蘭妮的快樂建築在旁人的詫異和兒子們的尷尬上。「紐約郵報」八卦版稱她的兩個兒子認為她根本是藉此吸引外界的關注，他們在學校裡也常有可能因母親的這種舉動變成笑柄，他們更害怕布蘭妮樂此不疲，一而再、再而三的拍下去，永遠不會停止。

布蘭妮認為拍一些自己覺得性感的姿勢和畫面，讓她得到很多的樂趣。（取材自Insta...
布蘭妮認為拍一些自己覺得性感的姿勢和畫面，讓她得到很多的樂趣。（取材自Instagram)

社群網站 八卦

上一則

對男主角視訊自慰 女星親自接客示範「網黃」賺錢

下一則

林青霞獲金馬終身成就獎 名導朱延平：第一高票當選

延伸閱讀

布蘭妮分手賈斯汀太傷心 靠「好萊塢第一大鵰」療情傷

布蘭妮分手賈斯汀太傷心 靠「好萊塢第一大鵰」療情傷
分手後布蘭妮靠「大鵰」療情傷 賈斯汀變淫棍 猛換床伴

分手後布蘭妮靠「大鵰」療情傷 賈斯汀變淫棍 猛換床伴
前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂

前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂
布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。(取材自微博)

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

2023-10-19 07:30

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了

蕭敬騰夫妻新婚首現身 合體周杰倫夫妻 林書豪也來了
摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%