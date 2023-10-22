布蘭妮就是愛全裸自拍給大家看 坦承為了這個原因

布蘭妮連在新書封面上也還是要裸上身。（取材自Amazon）

布蘭妮（Britney Spears）備受矚目的回憶錄「The Woman In Me」24日上市，她為免再度引來酸民圍剿，再一次關掉社群網站 的留言功能。她自從前年取回自由、再也不用被父親傑米（Jamie Spears）監管她的生活以及財務後，三不五時在社群網站上發布裸照，有時甚至大膽到正面全露、只用圖案或雙手遮住3點，讓昔日被她「小甜甜」形象吸引的粉絲驚駭不已，自然也造成不少爭議。對此，她終於在回憶錄中親自解釋理由。

多數名人就算發裸照也是偶一為之，也不會讓人太有情色聯想，但布蘭妮不僅時常發裸照，裸照的尺度與表現方式都令人覺得怪怪的，她寫道：「我知道有很多人不理解，為什麼我很喜歡拍下自己裸體或是穿新衣服的樣子，但我想，如果他們也被別人拍過成千上萬次，被刺激同時也要擺出別人允許的姿勢，應該就會了解，我從擺出自己覺得性感的姿勢再拍下自己的照片，得到非常多的樂趣。」