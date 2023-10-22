我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

模範夫妻情變 梅姨被爆與老公分居6年

記者蘇詠智／綜合報導
梅莉史翠普（左）與丈夫唐古莫宣告分居超過6年。（路透資料照片）
梅莉史翠普（左）與丈夫唐古莫宣告分居超過6年。（路透資料照片）

美國演藝圈又一對「資深模範夫妻」宣告分道揚鑣：梅莉史翠普（Meryl Streep）與創作表現受到讚譽的雕刻家丈夫唐古莫(Don Gummer)宣告分居已經超過6年，兩人最後一次公開合體是2018年的奧斯卡金像獎頒獎典禮，根據「紐約郵報」八卦版取得的聲明，兩人雖然已經分開生活，卻表示「會永遠關心彼此」，只是選擇各過各的，而梅莉近日出席活動也被發現仍然未摘婚戒，顯然和唐古莫還沒有離異。

梅莉史翠普與唐古莫的超過40年婚姻曾被視為娛樂界的神話之一，在唐古莫之前，梅莉史翠普是和合演「越戰獵鹿人」（The Deer Hunter）的男星約翰卡薩爾（John Cazale）交往，比她更早成名的約翰，在「教父」（The Godfather）等片表現不俗，很快成為受到期待的演技派新星之一，不料卻因為肺癌英年早逝。

還在哀悼約翰去世的梅莉，經由弟弟哈利的介紹認識了唐，奇妙的一拍即合，認識不到一年就結婚，接著共同生活了快40年，並且生了1子3女，在紅牌藝人婚姻普遍難維持太久的美國演藝界，曾經是各方認為的典範，梅莉也曾在訪問中表示要能夠持續這麼久，需要彼此很多的妥協、配合，和善意，以及時不時要懂得閉嘴。

可是就算是這麼多年培養下來的默契，也終究到了要各自分開的一天，他們的孩子大都已結婚，孫子女、外孫總共有5個，到了人生超過70歲時，兩人覺得還是按照自己的意思生活更重要，不想再勉強自己妥協，好在此時分開也不至於弄到公開撕破臉。不過梅莉婚變能夠瞞住外界這麼多年，看來她的演技確實精湛過人，生活亦是另一個表演的舞台。

哈利 奧斯卡 八卦

上一則

拒認被星爺捧紅 「火雲邪神」：捧什麼了 周星馳能打過我嗎？

延伸閱讀

梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年 最後合體是奧斯卡頒獎典禮

梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年 最後合體是奧斯卡頒獎典禮
島國基督（五）

島國基督（五）
毆打華埠老婦店員 搶犯被捕

毆打華埠老婦店員 搶犯被捕
島國基督（二）

島國基督（二）

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機