模範夫妻情變 梅姨被爆與老公分居6年

梅莉史翠普（左）與丈夫唐古莫宣告分居超過6年。（路透資料照片）

美國演藝圈又一對「資深模範夫妻」宣告分道揚鑣：梅莉史翠普（Meryl Streep）與創作表現受到讚譽的雕刻家丈夫唐古莫(Don Gummer)宣告分居已經超過6年，兩人最後一次公開合體是2018年的奧斯卡 金像獎頒獎典禮，根據「紐約郵報」八卦 版取得的聲明，兩人雖然已經分開生活，卻表示「會永遠關心彼此」，只是選擇各過各的，而梅莉近日出席活動也被發現仍然未摘婚戒，顯然和唐古莫還沒有離異。

梅莉史翠普與唐古莫的超過40年婚姻曾被視為娛樂界的神話之一，在唐古莫之前，梅莉史翠普是和合演「越戰獵鹿人」（The Deer Hunter）的男星約翰卡薩爾（John Cazale）交往，比她更早成名的約翰，在「教父」（The Godfather）等片表現不俗，很快成為受到期待的演技派新星之一，不料卻因為肺癌英年早逝。

還在哀悼約翰去世的梅莉，經由弟弟哈利 的介紹認識了唐，奇妙的一拍即合，認識不到一年就結婚，接著共同生活了快40年，並且生了1子3女，在紅牌藝人婚姻普遍難維持太久的美國演藝界，曾經是各方認為的典範，梅莉也曾在訪問中表示要能夠持續這麼久，需要彼此很多的妥協、配合，和善意，以及時不時要懂得閉嘴。

可是就算是這麼多年培養下來的默契，也終究到了要各自分開的一天，他們的孩子大都已結婚，孫子女、外孫總共有5個，到了人生超過70歲時，兩人覺得還是按照自己的意思生活更重要，不想再勉強自己妥協，好在此時分開也不至於弄到公開撕破臉。不過梅莉婚變能夠瞞住外界這麼多年，看來她的演技確實精湛過人，生活亦是另一個表演的舞台。