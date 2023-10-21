布蘭妮分手賈斯汀太傷心 靠「好萊塢第一大鵰」療情傷

布蘭妮近日推出回憶錄，爆出一堆辛辣的內幕。（路透資料照片）

曾經形象純情甜美的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），為了出身自「超級男孩」的賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎 ，仍沒辦法保證兩人愛情有美好結果，她在即將正式上市的回憶錄「The Woman In Me」中透露，她在與賈斯汀分手後還是很傷心，於是瘋狂撲向正在好萊塢 被力捧的「愛爾蘭種馬」柯林法洛（Colin Farrell），形容他們之間的戀曲雖短暫卻非常激情，「簡直像是兩個人在街頭肉搏」！

柯林法洛不但是「愛爾蘭種馬」，也被傳是「好萊塢大鵰」。（路透資料照片）

柯林法洛從愛爾蘭進軍好萊塢，很快受到重用，傳聞他除了長得帥氣之外，「重要部位」得天獨厚、尺寸相當雄偉傲人，曾被懷疑可能是「好萊塢第一大鵰」，布蘭妮也承認：「他是每個女孩的夢想。」布蘭妮實在需要有人幫她走出情傷，對於柯林簡直神魂顛倒，柯林也跟她一拍即合，兩個人在短短的時間內什麼能做的都做了，然而被問到跟她之間，柯林法洛卻回到：「我們沒約會，只是朋友。」其實，兩人之間絕對「不只是朋友。」

比起布蘭妮馬上和柯林法洛打得火熱，賈斯汀更不遑多讓，布蘭妮在書裡爆料：「他跟我分手以後，1個禮拜可以睡6、7個女生。」1個禮拜才7天，平均1天換1個床伴，也讓很多男性羨慕又嫉妒。