我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

布蘭妮分手賈斯汀太傷心 靠「好萊塢第一大鵰」療情傷

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮近日推出回憶錄，爆出一堆辛辣的內幕。（路透資料照片）
布蘭妮近日推出回憶錄，爆出一堆辛辣的內幕。（路透資料照片）

曾經形象純情甜美的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），為了出身自「超級男孩」的賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎，仍沒辦法保證兩人愛情有美好結果，她在即將正式上市的回憶錄「The Woman In Me」中透露，她在與賈斯汀分手後還是很傷心，於是瘋狂撲向正在好萊塢被力捧的「愛爾蘭種馬」柯林法洛（Colin Farrell），形容他們之間的戀曲雖短暫卻非常激情，「簡直像是兩個人在街頭肉搏」！

柯林法洛不但是「愛爾蘭種馬」，也被傳是「好萊塢大鵰」。（路透資料照片）
柯林法洛不但是「愛爾蘭種馬」，也被傳是「好萊塢大鵰」。（路透資料照片）

柯林法洛從愛爾蘭進軍好萊塢，很快受到重用，傳聞他除了長得帥氣之外，「重要部位」得天獨厚、尺寸相當雄偉傲人，曾被懷疑可能是「好萊塢第一大鵰」，布蘭妮也承認：「他是每個女孩的夢想。」布蘭妮實在需要有人幫她走出情傷，對於柯林簡直神魂顛倒，柯林也跟她一拍即合，兩個人在短短的時間內什麼能做的都做了，然而被問到跟她之間，柯林法洛卻回到：「我們沒約會，只是朋友。」其實，兩人之間絕對「不只是朋友。」

比起布蘭妮馬上和柯林法洛打得火熱，賈斯汀更不遑多讓，布蘭妮在書裡爆料：「他跟我分手以後，1個禮拜可以睡6、7個女生。」1個禮拜才7天，平均1天換1個床伴，也讓很多男性羨慕又嫉妒。

好萊塢 墮胎

上一則

42歲李光潔二胎得子 一家四口首同框

下一則

金鐘插曲／劉品言突「失聲」 陳亞蘭神救援

延伸閱讀

分手後布蘭妮靠「大鵰」療情傷 賈斯汀變淫棍 猛換床伴

分手後布蘭妮靠「大鵰」療情傷 賈斯汀變淫棍 猛換床伴
前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂

前女友的攻擊？賈斯汀被布蘭妮的墮胎爆料弄到全家大亂
布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」
自傳爆為賈斯汀墮胎 布蘭妮揭內幕：他說太年輕「不想當爸」

自傳爆為賈斯汀墮胎 布蘭妮揭內幕：他說太年輕「不想當爸」

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文