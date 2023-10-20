好萊塢演員工會出奇招 萬聖節不扮影視人物

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）7月14日在好萊塢各主要片廠、串流平台的總公司外罷工示威。（中央社）

萬聖節 將近，影視角色常是人們裝扮熱門選擇，但罷工 中的演員工會發出一道特殊指令，要求成員不要扮成電視和電影人物，別幫資方產品宣傳。

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）從7月中展開罷工，到21日將滿100天，與各家大型製片廠高層在12日最新一波談判依然破局。

31日是美國萬聖節，工會網站18日發表萬聖節裝扮指南，提醒工會成員「歡樂過節仍要保持團結」，以免不經意之間違反了罷工守則，誤幫資方宣傳。

工會向成員喊話：「讓我們運用集體力量，向我們罷工對象的雇主們發出大聲而且清晰的訊息：在沒有公平的合約之下，我們不會宣傳他們的影視內容。」

工會要求成員不要裝扮影視角色、不要把照片貼上社群網站 ，工會建議「可以挑選普遍常見的人物或角色，像是鬼、殭屍、蜘蛛等」。另外像是動畫作品也不在工會禁止的範圍內。

對此，好萊塢演員各有不同反應。因電影「惡棍英雄：死侍 」（Deadpool）走紅的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）幽默回應，他等不及在萬聖節晚上喊他8歲女兒是「罷工破壞者」，「她不是工會成員，但也要學著一點」。

女星曼蒂摩爾（Mandy Moore）對此表示不滿，她在社群網站Instagram限時動態向演員工會喊話：「這是開玩笑嗎？」她認為工會重點在談判，很多演員因罷工犧牲好幾個月沒工作，工會應回到談判桌上爭取更好待遇，讓所有人回到工作崗位上。