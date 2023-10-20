觀影說劇／「神鬼戰士」金獎團隊 重現「拿破崙」經典戰役

導演雷利史考特(左)和影帝瓦昆菲尼克斯再度合作「拿破崙」。(圖：索尼提供)

史詩動作鉅作「拿破崙」(Napoleon)釋出最新預告，奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)，與金獎導演雷利史考特(Ridley Scott)繼「神鬼戰士」(Gladiator)後，終於再度合作，將不朽傳奇拿破崙的偉大事蹟搬上大銀幕。

預告中年輕的拿破崙在土倫圍城戰展現優異的戰略天分，跟隨著亞歷山大帝和凱薩大帝的腳步，打造出一個令歐洲各國聞風喪膽的法蘭西帝國。除了大規模的動作場面之外，凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)飾演的皇后約瑟芬與拿破崙之間的複雜關係，也是電影的一大看點，兩位帝后如何詮釋相愛相殺的脆弱感情讓人期待。

片中傳奇般的性格和龐大的動作場面，是許多好萊塢 導演眼中的燙手山芋，已故電影大師史丹利庫柏力克(Stanley Kubrick)就曾想改編這位偉人故事，但是最終還是無法達成。視庫柏力克為創作啟蒙的雷導，多年前就想完成這位大師的生前遺憾，現在他認為是時機了。

為了重現史詩場面，雷導再度找回過去「神鬼戰士」的製作團隊，在數百個足球 場大的平原創造出經典歷史戰役，動員超過300位演員、100匹馬和11台攝影機同步拍攝，甚至成立特訓營訓練臨演熟悉拿破崙時代的戰鬥方式，包括如何裝填滑膛槍、行軍的步伐、陣行的變換還有肉搏戰的技術。