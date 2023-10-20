貝克漢紀錄片開紅盤 嗆愛妻裝窮成亮點

貝克漢(左)在紀錄片中與愛妻維多莉亞的互動相當有趣。(歐新社)

足球 巨星貝克漢(David Beckham)推出Netflix 紀錄片影集「貝克漢」(Beckham)，披露他的足球生涯、家庭生活、還有20年前與女助理的外遇，老婆維多莉亞(Victoria Beckham)坦言那是人生最困難的一刻。果然首周開出佳績，締造3900萬觀看次數，打敗「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)成為Netflix首周收看數最高的紀錄片影集。

貝克漢與維多莉亞結婚超過20年，紀錄片中重提這段外遇，那是2003年他剛從曼聯轉投西班牙皇家 馬德里，出軌女助手兼翻譯瑞貝卡（Rebecca Loos），當時女方受訪指與貝克漢維持了四個月的不倫關係，不過貝克漢否認；如今在紀錄片中，貝克漢終於坦承自己出軌過。

此外，貝克漢還細數過往戰役，包括他曾經害國家隊失利的世界盃球賽，讓人見證到足球男神不為人知的一面。

最吸引外界關注的，是他與妻子間的互動，有一段維多莉亞談及雙方一見鍾情，提到他們都出自「勞動階級家庭」，貝克漢忍不住插嘴喊：「說實話！」貝克漢還開玩笑問：「妳爸開什麼車送妳上學？」讓維多莉亞一時語塞，直喊「我說的是實話」、「要看狀況」，貝克漢則不斷虧她「妳要妳爸開什麼車送妳上學」，最後她才坦言：「好吧，我爸在1980年代有勞斯萊斯。」該段紀錄也在網路上廣為流傳，相當爆笑。